İlk Terminatör filmi kaç yılında çekildi? Terminatör kaç seriden oluşuyor? Terminatör 6 Kara Kader ne zaman çıktı?

Linda Hamilton ve Arnold Schwarzenegger başrolünde yer aldığı Terminatör Kara Kader filminin kaç yılında, nerede ve ne zaman çekildiği merak konusu oldu. Filmseverlerin araştırdığı filmin detayları haberimizde.

Atv ekranlarında yayınlanan Terminatör Kara Kader filmi araştırılan konular arasında yer alıyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkat çeken Terminatör 6 filminin kaç yılında çekildiği araştırılan konular arasında yer alıyor. İzleyiciler, filmin vizyon tarihini araştırmaya başladı. Peki, İlk Terminatör filmi kaç yılında çekildi? Terminatör 6 Kara Kader ne zaman çıktı? Detaylar haberimizde...

TERMİNATÖR 6 KONUSU NEDİR?

1998'de, Cyberdyne Systems Corporation'ı yok ettikten üç yıl sonra, Sarah ve John Connor, Livingston, Guatemala'da bir kumsalda hayatın tadını çıkarırken, aniden T-800 model bir Terminatör karşılarına çıkar. Skynet tarafından zamanda geriye gönderilen birkaç kişiden biri olan Terminatör, Sarah'nın engelleme girişimlerine rağmen oğlu John'u öldürür ve oradan ayrılır.

Gelişmiş bir Terminatör olan Rev-9, Dani Ramos'u öldürmek için 2020'de Meksiko'ya gelecekten gönderilirken, sibernetik olarak geliştirilmiş bir asker olan Grace, Dani Ramos'u korumak için 2042'den gönderilir. Dani'nin babası kılığına giren Rev-9, Dani ve erkek kardeşi Diego'nun çalıştığı otomobil montaj fabrikasına sızar, ancak kardeşlerle birlikte kaçmayı başaran Grace tarafından engellenir. Rev-9, iki farklı varlığa bölünme yeteneğini (sibernetik iç iskeleti ve şekil değiştiren sıvı metal dış yüzeyi) kullanarak onları takip eder, Diego'yu öldürür ve Grace ile Dani'yi köşeye sıkıştırır. Ancak Sarah Connor gelir ve her iki Terminatör'ü patlayıcı kullanarak geçici olarak devre dışı bırakır.