ÖSYM geçtiğimiz gün milyonlarca öğrencinin beklediği duyuruyu yaptı ve YKS sonuçlarını açıkladı. 4 yıllık veya 2 yıllık bir üniversite öğrenimi görmek isteyen gençler ise araştırmalarına devam ediyor. Peki, İlk tercih yapmayan ek tercih yapabilir mi? YKS tercih yapmayan ek tercih yapabilir mi? İşte detaylar…

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenebilirken ÖSYM, 2023 Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı ( Yks ) sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Milyonlarca öğrenci hayal ettiği bölümlere yerleşmek için mücadele etmişti. Şimdi ise4 yıllık veya 2 yıllık bir üniversite öğrenimi görmek isteyen gençler ise araştırmalarına devam ediyor. Peki, İlk tercih yapmayan ek tercih yapabilir mi? YKS tercih yapmayan ek tercih yapabilir mi? İşte detaylar…

İLK TERCİH YAPMAYAN EK TERCİH YAPABİLİR Mİ?

ÖSYM'nin YKS kılavuzunda yer alan bilgiye göre, YKS'ye giren ancak ilk tercih zamanında tercih listesini doldurmayan öğrenciler, ek tercih zamanında yeniden tercih yapma hakkına sahip oluyor. İlk tercihlerde herhangi bir üniversite ve bölüm seçmeyen adayların puan durumunda herhangi bir kesinti olmayacak.

YKS TERCİH YAPMAYAN EK TERCİH YAPABİLİR Mİ?

İlk tercih zamanı tercih yaparak herhangi bir üniversiteye yerleşen kişiler de ek yerleştirmelerde tercih yapma hakkına sahip olacak. Ancak bu adayların OBP'si (diploma notu) yarı yarıya düşecek. 2022 Ek yerleştirmeye başvurabilmek için 2022-YKS'de ilk yerleştirmede hiçbir lisans/önlisans programına yerleşmemiş olan adaylar yararlanabilmektedir.

Özel yetenek sınavıyla alım yapan bir bölüme yerleşen adaylar da ek tercih işlemlerinden faydalanabilmektedir.

Merkezi yerleştirmede bir örgün yüksek öğretim programına yerleştirilen öğrenciler ile kontenjansız açık öğretime yerleştirilen öğrenciler Anadolu

Üniversitesi AÖF'ün kontenjan sınırlaması olmayan bölümleri için ek yerleştirme başvurusu yapabililer.

2022-YKS ek yerleştirmelerde tercih yapabilmeniz için 2022-YKS yerleştirme puanınızın hesaplanmış olması gerekmektedir.

EK TERCİHLER NE ZAMAN?

Ek tercih; ön lisans ve lisans programlarına merkezi yerleştirmedeki en küçük puanların altında puanı olan adaylar yerleşemeyecektir. Ek tercih hakkını kullanmak isteyen adaylar, tercih yaptıkları bölümün taban puanından daha yüksek bir puana sahip olmalıdır. Tercih işlemlerini kaçıran adaylar veya herhangi bir nedenle yapmayanlar ek yerleştirmeler için tercih yapabilir.

2023-2024 Eğitim Öğretim dönemi için YKS ek tercih tarihleri henüz belli olmadı. ÖSYM'den konuya ilişkin açıklama yapıldığında haberimiz güncellenecektir.