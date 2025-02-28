İlk teravih ne zaman? 2025 ilk teravih namazı ne zaman kılınacak?

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte, teravih namazı kılınmaya başlanacaktır. 2025 yılında, ilk teravih namazı 28 Şubat Cuma günü yatsı namazının ardından eda edilecektir. Bu gece, Müslümanlar için önemli bir ibadet olan teravih namazı, camilerde ve evlerde kılınacaktır. Peki, İlk teravih ne zaman? 2025 ilk teravih namazı ne zaman kılınacak? İşte detaylar!

İLK TERAVİH NE ZAMAN?

Cemaatle kılınması teşvik edilmekle birlikte, bireysel olarak da kılınabilir. 2025 yılında, ilk teravih namazı 28 Şubat Cuma günü yatsı namazının ardından kılınacaktır. İstanbul'da yatsı namazı vakti 20:19, Ankara'da 20:03 ve İzmir'de 20:26 olarak belirlenmiştir.

Aynı gece, 28 Şubat'ı 1 Mart'a bağlayan gece, ilk sahur yapılacak ve 1 Mart Cumartesi günü ilk oruç tutulacaktır. Ramazan ayı boyunca, teravih namazları her gece yatsı namazının ardından kılınmaya devam edecektir. Bu ibadet, Müslümanlar için manevi bir arınma ve toplumsal birlikteliğin pekiştirilmesi açısından büyük önem taşımaktadır.

TERAVİH NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Teravih namazı, Ramazan ayına özel olarak yatsı namazından sonra kılınan ve genellikle 20 rekât olarak eda edilen bir sünnet namazıdır.

TERAVİH NAMAZI NASIL KILINIR?

İmama uyarak kılınacaksa euzu besmele çekerek "Niyet ettim Allah rızası için Teravih namazını kılmaya uydum imama" denilir. Ferdi olarak kılınacaksa "Niyet ettim Allah rızası için Teravih namazını kılmaya" denilir.

1. Rekat

1. Eller kulak hizasına kaldırılır, Allahuekber diyerek namaza başlanır.

2. Gizlice Sübhaneke duası okunur.

3. Euzu Besmele çekilir.

4. Fatiha Suresi okunur.

5. Zammı Sure ya da onun yerine geçecek miktarda ayet/ayetler okunur.

6. Allahuekber diyerek eller diz kapaklarının üzerine gelecek şekilde rükuya gidilir, üç defa Sübhane Rabbiye'l-Azim denilir.

7. Semiallahu Limen Hamideh denilerek rükudan kalkılır ve Rabbena Lekel Hamd denilir.

8. Tekrar Allahuekber denilerek secdeye gidilir, üç defa Sübhane Rabbiye'l-Âlâ denilir. Secdede alın ve burnun yere değmesine dikkat edilir.

9. İki defa secde yaptıktan sonra 'Allahuekber' denilerek ikinci rekata kalkılır.

2. Rekat

10. Ayağa kalkıldığında Besmele ve Fatiha suresi okunur.

11. Zammı sure ya da onun yerine geçecek miktarda ayet/ayetler okunur.

12. 'Allahukber' diyerek eller diz kapaklarının üzerine gelecek şekilde rükuya gidilir, üç defa Sübhane Rabbiye'l-Azim denilir.

13. Semiallahu Limen Hamideh denilerek rükudan kalkılır ve Rabbena Leke'l-Hamd denilir.

14.Tekrar Allahuekber denilerek secdeye gidilir, üç defa Sübhane Rabbiye'l-Âlâ denilir. Secdede alın ve burnun yere değmesine dikkat edilir.

15.Oturulduğunda; Ettehiyyatü, Salli-Barik ve Rabbena duaları okunur. Esselamü Aleyküm ve Rahmetullah diyerek önce sağa sonra sola selam verilir.

16.Eğer dört rekat olarak kılınacaksa ilk tahiyyata oturulduğunda Ettehiyyatü ve Salli, Barik duaları okunur sonra üçüncü rekata kalkılır.

3 ve 4. Rekat

Kalan iki rekat, aynı ilk iki rekat gibi kılınır. Ettehiyyatü ve Salli, Barik dualarınsan sonra önce sağa sonra sola "Esselamü aleyküm ve rahmetullah" diye selam verilir.

Not: Şayet teravih namazı cemaatle kılınacaksa fatiha ve zammı sureleri imam açıktan okur cemaat dinler.