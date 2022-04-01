Dinimizde geceler önce geldiği için teravih namazı tarihleri de karıştırılabiliyor. Özellikle ilk gün teravih namazı ve son gün teravih namazı tarihi karıştırılabiliyor. Sizler için teravih namazı tarihlerini doğru şekilde yazacağız. Peki, İlk teravih bugün mü? 1 Nisan ilk teravih namazı bu akşam mı kılınacak? 2022 Ramazan ayının ilk teravih namazı ne zaman kılınır?

RAMAZAN 2022 NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Ramazan ayı 2 Nisan 2022 Cumartesi günü başlayacaktır. Yani Ramazan ayının ilk günü 2 Nisan Cumartesi tarihidir. Haliyle dinimizde geceler önce geldiği için Ramazan'ın ilk gecesi de 1 Nisanı 2 Nisana bağlayan gece olacaktır.

İLK TERAVİH NAMAZI HANGİ GÜN KILINACAK? BUGÜN MÜ?

İlk teravih namazı 1 Nisan Cuma günü (bu akşam) yatsı namazından sonra kılınacaktır . İlk teravih bu akşam 1 Nisan yatsı namazının ardından eda edilecek. Şimdiden Allah (c.c.) kabul eylesin. Amin...

2022 İlk teravih namazı : 1 Nisan Cuma yatsıdan sonra kılınacak (yani bu akşam)

1 Nisan Cuma yatsıdan sonra kılınacak (yani bu akşam) 2022 Son teravih namazı : 30 Nisan'ı 1 Mayıs'a bağlayan gece kılınacak

Teravih namazı, yatsı namazından sonra kılınan bir namazdır. Dinimizde geceler önce geldiği için teravih namazı ilk olarak oruç tuttuğumuz günden bir günün öncesi yani bir gece önce kılınmıştı. Haliyle ilk teravih namazı da oruç tutacağımız ilk günün bir önceki gecesi kılınacaktır.

Yani ilk oruç günü 2 Nisan Cumartesi olduğu için ilk teravih namazı da bu günün gecesi olan 1 Nisan Cumayı 2 Nisan Cumartesiye bağlayan gece kılınır!

TERAVİH TEK EVDE VEYA CEMAATLE KILINIR MI?

Nafile namazların tek başına kılınması daha faziletli olduğu hâlde, teravih namazının cemaatle kılınması Hz. Peygamberin (s.a.s.) uygulamasıyla sabittir. Nitekim Hz. Peygamber teravih namazını birkaç defa cemaate kıldırmış, ancak daha sonra farz olur düşüncesiyle cemaate kıldırmaktan vazgeçmiştir (Buhârî, Salâtü't-Teravih, 1; Müslim, Salâtü'-Müsâfirîn, 177).

Hz. Ömer halife olunca, halkın dağınık bir şekilde teravih namazı kıldıklarını görüp, tekrar cemaatle kılınmasının daha uygun olacağını düşünmüş ve sahabeyle istişare ederek bu namazın yeniden cemaatle kılınmasını başlatmıştır. Halkın vecd içinde bu namazı kıldıklarını görünce, "Ne güzel bir âdet oldu" diyerek memnuniyetini belirtmiştir (Buhârî, Salâtü't-Teravih, 1). Hz. Ali de, bu uygulama sebebiyle "Ömer mescitlerimizi teravihin feyziyle nurlandırdığı gibi, Allah da Ömer'in kabrini öyle nurlandırsın." (Müttakî, Kenzü'l-ummâl, XII, 576) diye dua etmiştir.

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