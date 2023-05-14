İlk seçim sonuçları geldi mi? SON DAKİKA canlı seçim sonuçları kaçta açıklanacak?

İlk seçim sonuçları geldi mi, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Aylardır süren seçim maratonunda sona yaklaşırken ilk seçim sonuçlarının saat kaçta açıklanacağına dair detaylar merak ediliyor. Adaylar seçim çalışmalarını tamamlayıp sonuçları beklemeye geçerken vatandaşlar da ekranları başında seçim sonuçlarını takip etmeye başladı.

İLK SEÇİM SONUÇLARI GELDİ Mİ?

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla sona erdi. Bu gelişmeyle birlikte oy sayımı başladı. YSK Başkanı Ahmet Yener sandıkların kapanmasının ardından yaptığı açıklamada, "14 Mayıs 2023 pazar günü Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Milletvekili Genel seçimleri sonuçlanmıştır. Kurulumuza şu ana kadar herhangi bir olumsuz bir durum söz konu olmamıştır" ifadelerini kullandı.

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Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka kimse silah taşıyamayacak. Radyolar ve her türlü yayın organlarınca seçim günü saat 18.00'e kadar seçim ve seçim sonuçlarıyla ilgili haber, tahmin ve yorum yapılamayacak. Radyolarda ve her türlü yayın organlarında 18.00-21.00 saatleri arasında ancak YSK tarafından seçim ile ilgili verilecek haber ve tebliğler yayınlanabilecek.