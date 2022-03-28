Sahura ne zaman kalkılacak? Bugün mü yarın mı? 2022 Ramazan ayı ilk sahur hangi gece olacak?
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Ramazan ayının gelmesiyle birlikte ilk sahura ne zaman, hangi gece kalkılacak merak edildi. İlk oruç hangi gün tutulacak? İlk oruca ne zaman niyet edeceğiz? İlk sahura ne zaman kalkılacak? İlk sahura 1 Nisan mı 2 Nisan mı kalkılacak? İlk sahura hangi gece kalkılacak? Detaylar haberimizdedir...
Ramazan ayında ilk oruç için sahura hangi gün kalkılacak? Sahur günleri ne zaman? İlk sahur hangi gün, hangi gece? İlk sahura ne zaman kalkılacak? Bugün mü yarın mı? 2022 Ramazan ayı ilk sahur hangi gece olacak?
2022 RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Ramazan ayı 2 Nisan Cumartesi günü başlamaktadır. Yani 2 Nisan Cumartesi günü Ramazan'ın 1. günüdür. Bu gün oruç tutacağız. İlk iftarı ise 2 Nisan Cumartesi günü akşam namazı ile birlikte yapacağız.
İLK SAHURA NE ZAMAN, HANGİ GECE KALKILACAK?
Ramazan ayının 1. günü 2 Nisan Cumartesi günüdür. Haliyle ilk sahur yemeği 1 Nisan Cuma 2 Nisan Cumartesi gününe bağlayan gece yenilecek. İlk sahura 1 Nisan Cuma gece 00:00 'ı geçtikten sonra kalkılacaktır.