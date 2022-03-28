Ramazan ayında ilk oruç için sahura hangi gün kalkılacak? Sahur günleri ne zaman? İlk sahur hangi gün, hangi gece? İlk sahura ne zaman kalkılacak? Bugün mü yarın mı? 2022 Ramazan ayı ilk sahur hangi gece olacak?

2022 RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Ramazan ayı 2 Nisan Cumartesi günü başlamaktadır. Yani 2 Nisan Cumartesi günü Ramazan'ın 1. günüdür. Bu gün oruç tutacağız. İlk iftarı ise 2 Nisan Cumartesi günü akşam namazı ile birlikte yapacağız.

İLK SAHURA NE ZAMAN, HANGİ GECE KALKILACAK?

Ramazan ayının 1. günü 2 Nisan Cumartesi günüdür. Haliyle ilk sahur yemeği 1 Nisan Cuma 2 Nisan Cumartesi gününe bağlayan gece yenilecek. İlk sahura 1 Nisan Cuma gece 00:00 'ı geçtikten sonra kalkılacaktır.

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