İlk sahur ne zaman, bu gece mi 2023? İlk sahura bu gece mi kalkılacak? 2023 İlk sahura hangi gece kalkılacak? İlk sahur 23 Mart'ta mı?
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Ramazan ayının girmesiyle birlikte ilk sahura hangi gece kalkılacak merak edildi. Vatandaşlar, İlk sahur ne zaman 2023? İlk sahura bu gece mi kalkılacak? 2023 İlk sahura hangi gece kalkılacak? İlk sahur 23 Mart'ta mı? araştırması yapıyor. Peki, ilk sahur yemeği bu gece mi yenir? 2023 Ramazan'ın 1. sahuru ne zaman, bu gece mi? İşte tarihler ve detaylar...
11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif ayına kavuşmanın heyecanını yaşıyoruz. İlk oruç ve ilk sahur ne zaman vatandaşlar tarafından merak edildi. Peki, İlk sahur ne zaman 2023? İlk sahura bu gece mi kalkılacak? 2023 İlk sahura hangi gece kalkılacak? İlk sahur 23 Mart'ta mı? İşte bilgiler...
2023 yılındaki Ramazan ayı 23 Mart 2023 Perşembe günü başlayacaktır. Mübarek 3 ayların 3. sü Ramazan ayıdır. Ramazan ayı Şaban ayından sonra gelmektedir.
- Ramazan ayının 1. günü : 23 Mart 2023 Perşembe
- Ramazan ayının 1. gecesi : 22 Mart'ı 23 Mart'a bağlayan gece
Ramazan ayının ilk günü 23 Mart 2023 Perşembe günüdür. Haliyle ilk oruç yarın yani 23 Mart Perşembe günü tutulacaktır.
Ramazanın ilk gecesi 22 Mart'ı 23 Mart'a bağlayan gecedir. İlk oruç ise yarın tutulacak. Halilye ilk sahura bu gece yani 22 Mart Çarşambayı 23 Mart Perşembeye bağlayan gece kalkılacaktır. Allah (c.c.) kabul eylesin...
- İlk sahur : 22 Mart'ı 23 Mart'a bağlayan gece (23 Mart imsak vaktine kadar olan süre)
2023 Ramazan ayının ilk 10 günü (birinci on günü) ve tarihleri aşağıdaki gibidir:
23 Mart : Ramazan ayı 1. günü
24 Mart : Ramazan ayı 2. günü
25 Mart : Ramazan ayı 3. günü
26 Mart : Ramazan ayı 4. günü
27 Mart : Ramazan ayı 5. günü
28 Mart : Ramazan ayı 6. günü
29 Mart : Ramazan ayı 7. günü
30 Mart : Ramazan ayı 8. günü
31 Mart : Ramazan ayı 9. günü
1 Nisan : Ramazan ayı 10. günü
2023 Ramazan ayının ilk 10 gecesi (birinci on gecesi) ve tarihleri aşağıdaki gibidir:
Ramazan ayının 1. gecesi : 22 Mart'ı 23 Mart'a bağlayan gece
Ramazan ayının 2. gecesi : 23 Mart'ı 24 Mart'a bağlayan gece
Ramazan ayının 3. gecesi : 24 Mart'ı 25 Mart'a bağlayan gece
Ramazan ayının 4. gecesi : 25 Mart'ı 26 Mart'a bağlayan gece
Ramazan ayının 5. gecesi : 26 Mart'ı 27 Mart'a bağlayan gece
Ramazan ayının 6. gecesi : 27 Mart'ı 28 Mart'a bağlayan gece
Ramazan ayının 7. gecesi : 28 Mart'ı 29 Mart'a bağlayan gece
Ramazan ayının 8. gecesi : 29 Mart'ı 30 Mart'a bağlayan gece
Ramazan ayının 9. gecesi : 30 Mart'ı 31 Mart'a bağlayan gece
Ramazan ayının 10. gecesi : 31 Mart'ı 1 Nisan'a bağlayan gece