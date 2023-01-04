İlk oruç ve ilk sahur ne zaman 2023? Ramazan ayının ilk günü ne zaman, hangi gün? 2023 ilk farz orucu hangi gün tutulacak?

Mübarek 3 aylara ve Ramazan ayına az bir süre kala vatandaşlar, İlk oruç ne zaman 2023? Ramazan ayının ilk günü ne zaman, hangi gün? 2023 ilk farz orucu hangi gün tutulacak? sorularının cevaplarını merak ediyor. Peki, Ramazan ayının ilk günü hangi gün olacak? Ramazan ayında ilk oruç ne zaman tutulacak? İşte 2023 Ramazan ayı takvimi...

Üç ayların başlangıcıyla merak edilen sorulardan olan ilk oruç ne zaman? İlk oruç hangi gün? hakkında cevapları sizler için derledik. İlk oruç ne zaman, hangi gün 2023? Ramazan ayının ilk orucu ne zaman tutulacak? Detaylar yazımızda...

2023 RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2023 yılında Ramazan ayı 23 Mart Perşembe 2023 tarihinde başlayacaktır. Müslümanlar bu tarihten itibaren farz olan oruç ibadetini yerine getirecekler. Son oruç ise 20 Nisan'da Ramazan Bayramı arefe gününde tutulacak.

Ramazan'ın 1. günü = 23 Mart 2023 Perşembe

Ramazan'ın 1. gecesi = 22 Mart'ı 23 Mart'a bağlayan gece

İLK ORUÇ NE ZAMAN 2023?

2023 yılında ilk farz oruç yani Ramazan ayının ilk orucu 23 Mart 2023 tarihinde tutulacaktır.

SON FARZ ORUÇ NE ZAMAN 2023?

2023 yılının son farz orucu yani Ramazan ayının son orucu 20 Nisan 2023 tarihinde tutulacaktır.

İLK SAHUR NE ZAMAN 2023?

Ramazan ayının 1. günü 23 Mart 2023 Perşembe gününe denk gelmektedir. Yani 23 Mart günü oruçlu olacağız. Buna göre Ramazan ayının ilk sahuruna 22 Mart Çarşambayı 23 Mart Perşembeye bağlayan gece kalkılacaktır.