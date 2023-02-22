Ramazan ayının yaklaşması ile birlikte oruç tutacak olan vatandaşlar ilk sahura ne zaman kalkacağız, ilk orucu ne zaman hangi gün tutacağız sorularını araştırmaya başladılar. Peki, İlk oruç ne zaman, hangi gün 2023? İlk oruç ne zaman tutulacak?

İlk oruç ne zaman, hangi gün? Ramazan ayının yaklaşması ile birlikte oruç tutacak olan vatandaşlar ilk sahura ne zaman kalkacağız, ilk orucu ne zaman hangi gün tutacağız sorularını araştırmaya başladılar. Peki, İlk oruç ne zaman, hangi gün 2023? İlk oruç ne zaman tutulacak? Detaylar...

İLK ORUÇ NE ZAMAN?

Bu sene Ramazan ayında oruç tutacak olanlar 23 Mart gecesi kalkarak ilk sahurunu yapacaklar. İlk iftar ise 23 Mart Perşembe akşamı yapılacak.

RAMAZAN AYININ İLK 10 GÜN TAKVİMİ