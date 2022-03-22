Üç ayların başlangıcıyla merak edilen sorulardan olan ilk oruç ne zaman? İlk oruç hangi gün? hakkında cevapları sizler için derledik. İlk oruç ne zaman, hangi gün 2022? Ramazan ayının ilk orucu 1 Nisan mı 2 Nisan mı 3 Nisan mı tutulacak? Detaylar yazımızda...

2022 RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2022 yılında Ramazan ayı 2 Nisan tarihinde başlayacaktır. Müslümanlar bu tarihten itibaren farz olan oruç ibadetini yerine getirecekler. Son oruç ise 1 Mayıs'ta Ramazan Bayramı arefe gününde tutulacak.

Ramazan'ın 1. günü = 2 Nisan Cumartesi 2022

Ramazan'ın 1. gecesi = 1 Nisan Cuma'yı 2 Nisan Cumartesi'ye bağlayan gece

İLK ORUÇ NE ZAMAN?

Ramazan ayının ilk orucu 2 Nisan Cumartesi 2022 tarihinde tutulacaktır.

İlk 10 gün oruç günleri şöyle:

1. oruç günü : 2 Nisan Cumartesi

2. oruç günü : 3 Nisan Pazar

3. oruç günü : 4 Nisan Pazartesi

4. oruç günü : 5 Nisan Salı

5. oruç günü : 6 Nisan Çarşamba

6. oruç günü : 7 Nisan Perşembe

7. oruç günü : 8 Nisan Cuma

8. oruç günü : 9 Nisan Cumartesi

9. oruç günü : 10 Nisan Pazar

10. oruç günü : 11 Nisan Pazartesi

İLK SAHUR NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

Ramazan ayının 1. günü 2 Nisan Cumartesi'ye denk gelmektedir. Yani 2 Nisan günü oruçlu olacağız. Ramazan'ın ilk orucunu 2 Nisan gününde tutacağız. Buna göre ilk sahura 1 Nisan Cumayı 2 Nisan Cumartesiye bağlayan gece kalkılacaktır. Yani 1 Nisan Cumayı 2 Nisan Cumartesiye bağlayan gece imsak vaktine kadar sahura kalkıp sahur yemeği yiyebiliriz.

2022 KANDİL GÜNLERİ NE ZAMAN?

2022 yılı için kandillerin tarihleri aşağıdaki gibidir:

Regaip Kandili : 3 Şubat 2022 Perşembe günüdür.

Miraç Kandili : 27 Şubat 2022 Pazar günüdür.

Berat Kandili : 17 Mart 2022 Perşembe günüdür.

Kadir Gecesi : 27 Nisan 2022 Çarşamba günüdür.

Mevlid Kandili : 7 Ekim 2022 Cuma günüdür.

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