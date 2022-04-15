KONYA (Haberler.com) - İlk kez oruç tutma heyecanını yaşayan çocuklar ve aileleri Ramazan hediyeleri için başvurular nasıl yapılacak? sorularına cevap ararken konuyla ilgili cevap Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'dan geldi. İlk oruç hediyesi nedir? İlk oruç başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

İLK ORUÇ HEDİYESİ NEDİR?

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda kullandığı, "Natik, Umutcan ve Akif "İlk Oruç Hediyesi var mı?" dediler. "7-8 yaşlara ilerleyen günlerde bir sürprizimiz olacak" dedim. Mesaj alınmıştır umarım" ifadeleriyle çocukları sevindirdi.

İLK ORUÇ HEDİYESİ ŞARTLARI

- Kampanyaya başvuru yapan ilk 42.000 çocuğumuza hediyeler verilecektir.

- 01.01.2014 - 31.12.2015 arası doğmuş çocuklar başvuru yapabilir.

- Başvuru sahibinin ikamet adresinin Konya'da olması gerekmektedir.