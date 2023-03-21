Mübarek Ramazan ayına çok az bir süre kaldı. Ramazan ayına sayılı günler kala vatandaşlar, İlk oruç hangi gün, 1. oruç günü ne zaman 2023? Ramazan ayının ilk orucu 22 Mart mı 23 Mart mı 24 Mart mı tutulacak? merak etti. Peki, Ramazan ayı oruçları hangi gün? İlk ve son oruç ne zaman? Ramazan ayı ne zaman bitecek? Son oruç hangi gün tutulacak? İşte bilgiler...

Üç ayların başlangıcıyla merak edilen sorulardan olan ilk oruç ne zaman? İlk oruç hangi gün? hakkında cevapları sizler için derledik. İlk oruç hangi gün, 1. oruç günü ne zaman 2023? Ramazan ayının ilk orucu 22 Mart mı 23 Mart mı 24 Mart mı tutulacak? Detaylar yazımızda...

2023 RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2023 yılındaki Ramazan ayı 23 Mart 2023 Perşembe günü başlayacaktır. Mübarek 3 ayların 3. sü Ramazan ayıdır. Ramazan ayı Şaban ayından sonra gelmektedir.

Ramazan ayının 1. günü : 23 Mart 2023 Perşembe

Ramazan ayının 1. gecesi : 22 Mart'ı 23 Mart'a bağlayan gece

Ramazan ayının son günü : 20 Nisan 2023 Perşembe

Ramazan ayının son gecesi : 19 Nisan'ı 20 Nisan'a bağlayan gece

İLK ORUÇ NE ZAMAN 2023?

2023 yılında Ramazan ayının ilk orucu 23 Mart 2023 Perşembe tarihinde tutulacaktır.

İlk 10 gün oruç günleri şöyle:

1. oruç günü : 23 Mart Perşembe 2023

2. oruç günü : 24 Mart Cuma 2023

3. oruç günü : 25 Mart Cumartesi 2023

4. oruç günü : 26 Mart Pazar 2023

5. oruç günü : 27 Mart Pazartesi 2023

6. oruç günü : 28 Mart Salı 2023

7. oruç günü : 29 Mart Çarşamba 2023

8. oruç günü : 30 Mart Perşembe 2023

9. oruç günü : 31 Mart Cuma 2023

10. oruç günü : 1 Nisan Cumartesi 2023

İLK SAHUR NE ZAMAN, HANGİ GÜN 2023?

Ramazan ayının 1. günü 23 Mart Perşembe'ye denk gelmektedir. Yani 23 Mart günü oruçlu olacağız. Ramazan'ın ilk orucunu 23 Mart gününde tutacağız. Buna göre ilk sahura 22 Mart Çarşambayı 23 Mart Perşembeye bağlayan gece kalkılacaktır. Yani 22 Mart Çarşambayı 23 Mart Perşembeye bağlayan gece imsak vaktine kadar sahura kalkıp sahur yemeği yiyebiliriz.

2023 KANDİL GÜNLERİ NE ZAMAN?

2023 yılı için kandillerin tarihleri aşağıdaki gibidir:

Regaip Kandili : 26 Ocak Perşembe 2023

Miraç Kandili : 17 Şubat Cuma 2023

Berat Kandili : 6 Mart Pazartesi 2023

Kadir Gecesi : 17 Nisan Pazartesi 2023

Mevlid Kandili : 26 Eylül Salı 2023