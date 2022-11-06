İlk önce Türkiye yollarına çıkıyor: Chery Omoda 5

Çinli otomotiv şirketi Chery, Omoda serisinin ilk küresel modelini 2022 FIFA Dünya Kupası sırasında Katar'da sahneye çıkarmaya hazırlanırken, modelin dünyada ilk kez Türkiye'de satışa sunulacağı duyuruldu.

Omoda Serisi'nin ilk küresel modeli olan Omoda 5, arka plandaki gelişmeler ve Ar-Ge odaklı bir tanıtım konseptiyle Katar'da canlı yayında tanıtıldı. Chery Pazarlama Direktörü Lilian Xiong, canlı yayında Omoda 5'in Katar'daki lansmanının sadece bir başlangıç olduğunu söyledi. Omoda 5'in gelecekte Katar'daki ve Orta Doğu'daki tüm ülke ve bölgelerdeki kullanıcılara yeni bir akıllı seyahat deneyimi sağlayacağını da ifade etti.

Chery'ye bağlı Omoda ekibinin ilk otomobili küresel pazarları hedefliyor. Omoda 5 bu hedef doğrultusunda; küresel Ar-Ge, küresel standartlar, küresel kalite, küresel isimlendirme ve küresel pazar erişimi olmak üzere beş küresel avantajı bünyesinde barındırıyor. Böylece mevcut geleneksel kalıpları kıran ve geleceğin teknolojisini öngören yeni bir seyahat aracı haline geliyor. Chery, dünyanın dört bir yanındaki genç kullanıcılara modaya uygun ve ileri teknolojili bir yaşam tarzı sunmak üzere Omoda 5'i farklı pazarlarda sunmaya hazırlanıyor. Türkiye, Omoda 5 modelinin sunulduğu ilk pazar olacak.

Yenilikçi ve farklı

Omoda, dünyanın dört bir yanındaki yenilikçi yaşam tarzlarına hitap eden yeni bir marka. Omoda ekibinin kapsamlı pazar araştırmalarına göre "Cross" kavramı gençlerin en güncel ve popüler yaşam tarzını oluşturuyor. İnsanlar için kimliklerin ve rollerin kesişmesi sadece farklı senaryolarda değil, aynı zamanda çoğu zaman sanal ve gerçek dünyada da gerçekleşiyor. Bu da fizikteki paralel evren kavramıyla birebir örtüşüyor ve farklı "BİZ" formlarına yaşam alanı sağlıyor. Omoda bu nedenle, gerçek dünyadaki geleneksel kısıtlamaları kırmak ve geleceği öngörmek için yenilikçi ve teknolojik bir yaklaşımla tasarlandı. Böylece yeni nesil için kendileri ve beklentileriyle örtüşen ileri teknoloji ve aidiyet duygusu yaratılmış oluyor.

"Hareket halindeki sanat"

Farklı otomobil sınıflarının avantajlarını bir araya getiren yeni Omoda 5, daha fazla sürüş keyfi sağlamak üzere tasarlanan bir platform ile üst seviye işlevsellik için geliştirilmiş. Omoda Ar-Ge ekibi tarafından geliştirilen yeni tasarım konsepti "Hareket halindeki sanat" fikri çerçevesinde oluşturulmuş. Crossover tarzındaki Omoda SUV dinamik tasarımı ile genç kullanıcılara en ileri teknolojileri sunmayı hedefliyor.

Yeni nesil teknolojiler

10,25 inçlik bütünleşik formatlı ekranı, 17 işlevli yeni nesil 4.0 ADAS sistemi ve 64 renkli ortam aydınlatması ile donatılan kabin, geleceğin teknolojilerini modaya uygun bir tarz ile sunarak farklı bir deneyimin kapılarını aralıyor. 4.0 ADAS sistemi de dahil olmak üzere Omoda 5, sahip olduğu teknolojilerle öne çıkıyor. Model, uyarlanabilir hız sabitleme sistemi (ACC), şeritte takip yardımcısı, otonom acil durum freni ve diğer özellikler dışında ilk kez sürücü izleme sistemi (DMS) ile donatıldı.

Performans

Omoda 5, 1.6 TGDI motorla 145 kW güç ve 290 Nm maksimum tork kullanıma sunuyor. Motor, BMW X1 ile aynı olmak üzere Getrag 7DCT şanzıman ile birlikte çalışıyor. 1.6 TGDI ve 7DCT kombinasyonu ile Omoda 5, 0-100 km/s hızlanmasını 8 saniyede tamamlıyor.

Üst düzey gövde bütünlüğü

Chery'nin ilk küresel aracı olan Omoda 5, küresel kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılamak üzere farklı ülkelerin regülasyonlarına uyacak şekilde geliştirilmiş. Gövdenin yüzde 78'i ultra yüksek dayanımlı çelikten ve yüzde 10,71'i ise termoform çelikten üretiliyor. Böylece 1800MPa ile üst düzey gövde bütünlüğü sunuyor. Ayrıca, küresel ana akım çarpışma değerlendirme kuruluşlarının yüksek güvenlik testi standartlarını karşılamak için tüm dünyada ekstrem senaryo testlerine tabi tutuldu.