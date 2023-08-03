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İlk kadın general kim? Amiral Albay Gökçen Fırat kimdir?

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Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda Kurmay Albay Gökçen Fırat amiralliğe terfi etti. Gökçen Fırat, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ilk kadın amirali ünvanının sahibi oldu. İlk kadın general kim? Amiral Albay Gökçen Fırat kimdir?

Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına atanan isimler belli olduKara ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına atanan isimler belli oldu

Yüksek Askeri Şura'nın (YAŞ) ardından Türk Silahlı Kuvvetlerinde ilk defa kadın general ataması yapıldı. Peki, İlk kadın general kim? Amiral Albay Gökçen Fırat kimdir?

AMİRAL ALBAY GÖKÇEN FIRAT KİMDİR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları açıklandı. Genelkurmay Başkanlığı'na 2'nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak atandı. Yeni komuta kademesinde bir ilk de gerçekleşti.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda Kurmay Albay Gökçen Fırat amiralliğe terfi etti. Gökçen Fırat, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ilk kadın amirali ünvanının sahibi oldu.

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