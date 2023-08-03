İlk kadın general kim? Amiral Albay Gökçen Fırat kimdir?

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda Kurmay Albay Gökçen Fırat amiralliğe terfi etti. Gökçen Fırat, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ilk kadın amirali ünvanının sahibi oldu. İlk kadın general kim? Amiral Albay Gökçen Fırat kimdir?