İlk Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Yeni Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı ne zaman olacak? merak ediliyor. 28 Mayıs seçimlerinden zaferle ayrılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz gün Çankaya Köşkü'nde düzenlenen basın toplantısıyla yeni Kabine'de yer alan bakanları tek tek açıkladı. Peki, İlk Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Yeni Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı ne zaman olacak?

İlk Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Yeni Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı ne zaman olacak? soruları gündeme geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kabine üyeleri, toplantı öncesinde Anıtkabir'i ziyaret edecek. İlk Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Yeni Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı ne zaman olacak? merak ediliyor. İlk Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Yeni Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı ne zaman olacak? Detaylar haberimizdedir…

İLK KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kabine üyeleri, toplantı öncesinde Anıtkabir'i ziyaret edecek. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, ziyaretin ardından ilk toplantısını Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında saat 15.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapacak. Toplantıda deprem bölgesindeki çalışmalar, ekonomide atılacak adımlar ve çizilecek yol haritası ile terörle mücadele ve sınır güvenliği konularının öncelikli gündem maddelerinden olması bekleniyor.

YENİ CUMHURBAŞKANLIĞI KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN OLACAK?