İLK İSLAMİ KART 'TAYYAB' ÇIKTI! Tayyab helal mi, caiz mi?

İlk İslami kart olarak çıkan ve kısa sürede birçok kişinin konuştuğu bankacılık kartı "Tayyab" merak konusu oldu. İslam hukukuna göre faizli işlem yapmanın helal sayılmadığı kartlara alternatif olarak doğan "Tayyab"ın helal mi, caiz mi? Olduğu merak konusu oldu.

Yenilikçi ürün ve hizmetler sunarak Müslümanların günlük İslami yaşamlarının iyileştirilmesine yardımcı olmak ve katkıda bulunmayı hedefleyen "Tayyab" şimdiden merak konusu oldu. Kullanıcılar "Tayyab"ın helal mi, caiz mi? Olup olmadığını merak ediyor. İşte detaylar…

İSLAMİ KART TAYYAB HELAL Mİ, CAİZ Mİ?

Tayyab ön ödemeli dijital/fiziksel kartlar, hangi dinden olursa olsun herkesin rahatlıkla kullanabileceği, ödemelerinizi kolayca yapmanızı sağlayacak modern ve etik çözümler sunan bir kart hizmetidir.

Tayyab'ın helal olup olmadığı konusu ise hala tartışma konusudur. Diyanet'in ön ödemeli kredi kartları hakkında yaptığı açıklama şu şekildedir: "Ön ödemeli kartlar, bankacılık/finans sektöründe faaliyet gösteren kuruluşlar tarafından sunulan bir hizmettir. Bu hizmet gereğince müşteri, ön ödemeli kartına önceden yüklediği belli oranlardaki meblağı dilediği zaman harcamalarında kullanabilmekte, karta herhangi bir ön yükleme yapmadığı takdirde ise kart kullanılamamaktadır. Faizli işlem barındırmayan veya faizli işlemlere aracı kılınmayan ön ödemeli kartların kullanılmasında ise herhangi bir sakınca bulunmamaktadır."

Dini hassasiyeti olan kişilerin öncelikle güvendiği kaynaklara başvurması önerilmektedir.

İSLAMİ KART TAYYAB NEDİR?

Tayyab resmi internet sitesinde kendilerini şu şekilde tanıtmaktadırlar: "Tayyab ön ödemeli dijital/fiziksel kartlar, hangi dinden olursa olsun herkesin rahatlıkla kullanabileceği, ödemelerinizi kolayca yapmanızı sağlayacak modern ve etik çözümler sunan bir kart hizmetidir. Müşterimiz olmak için şubeye gitmenize gerek yok. Tayyab mobil uygulamamızı indirmeniz ve sizden istenen gerekli bilgileri girerek online kayıt olmanız yeterli. Tayyab kart başvurunuz ve adınıza açılan Sipay e-para hesabı onaylandıktan hemen sonra manevi ve etik değerlerinize göre para transferi yapabilir, online alışveriş yapabilir, kişisel mali durumunuzu yönetebilirsiniz. Tayyab mobil uygulamasında, müşterilerimizin İslami yaşam tarzlarına uygun, başta namaz vakitleri olmak üzere Müslümanların günlük ihtiyaçları için gerekli birçok pratik kaynak ve bilgiyi sağlıyoruz. Kullanıcılarımıza, uygulamamızı benzersiz kılan en ünlü Türk müezzinlerinden özel olarak kaydedilmiş ezanları dinleme fırsatı sunuyoruz. Ayrıca Tayyab mobil uygulamasında İslami konulardaki sorularınıza cevap alabilirsiniz. Tayyab Dergisinde İslami konularda eşsiz değerli makaleler bulabilirsiniz."

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TAYYAB NASIL KULLANILIR?

Tayyab kullanabilmek için şubeye gitmenize gerek yok. Tayyab mobil uygulamasını indirmeniz ve sizden istenen gerekli bilgileri girerek online kayıt olmanız yeterli. Tayyab kart başvurunuz ve adınıza açılan Sipay e-para hesabı onaylandıktan hemen sonra manevi ve etik değerlerinize göre para transferi yapabilir, online alışveriş yapabilir, kişisel mali durumunuzu yönetebilirsiniz.

TAYYAB NE DEMEK, ANLAMI NE?

Sözlükte "hoş ve lezzetli olmak" anlamındaki tîb (tâb) kökünden türeyen tayyab duyuların ve nefsin haz aldığı, güzel, hoş ve lezzetli bulduğu şeyleri ifade eder