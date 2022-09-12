Okullar bugün yani 12 Eylül'de açıldı. Milyonlar öğrenci ilk okul zilinin ardından derslerini almaya başladılar. Öğrenci ve veliler başta olmak üzere İlk gün ders işlenir mi? Okullarda ilk hafta ders işlenir mi?

İlk gün ders işlenir mi? Okullar bugün yani 12 Eylül'de açıldı. Milyonlar öğrenci ilk okul zilinin ardından derslerini almaya başladılar. Öğrenci ve veliler başta olmak üzere İlk gün ders işlenir mi? Okullarda ilk hafta ders işlenir mi? İşte detaylar...

İLK GÜN DERS İŞLENİR Mİ?

Milyonlarca öğrenci ilk okul zilinin çalmasının ardından okulun ilk günü ders işlenir mi merak ediyordu. Müfredata göre ilk gün dersler işlenmekte ancak derslerin işlenip işlenmeme durumu öğretmenlerin ve okul idarenin inisiyatifine bağlıdır.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

2022-2023 eğitim öğretim yılı, 12 Eylül Pazartesi günü başlayacak.

ANAOKULLARI VE 1. SINIF UYUM EĞİTİM HAFTASI NE ZAMAN?

Anaokulları ve birinci sınıflarla ilgili uyum eğitim haftası 5-9 Eylül tarihleri arasında uygulanacak. Uyum eğitim haftası, eğitim öğretim yılı başlamadan bir hafta önce yapılıyor.

BİRİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

2022-2023 eğitim öğretim yılı birinci ara tatili 14-18 Kasım 2022 tarihlerinde yapılacak.

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

2022-2023 eğitim öğretim yılı yarıyıl tatili 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacak.