'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesinde 23 ilin kuraları tamamlandı

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinde kura çekimlerinin birinci ve ikinci etapları tamamlandı. Böylece 23 ilde 50 bin 302 konutun hak sahipleri belirlendi. Kura çekimlerinin 3 etabı ise 1-7 Aralık 2022 tarihleri arasında 7 ilde 13 bin 807 konut için gerçekleştirilecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TOKİ eliyle hayata geçirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinde toplam 23 ilin kuraları noter huzurunda tamamlandı.

23 İLDE 50 BİN KONUTUN HAK SAHİPLERİ BELİRLENDİ

7 Kasım 2022 tarihinde başlayan kura çekimlerinin birinci ve ikinci etaplarının toplamında 23 ilde 50 bin 302 konutun hak sahipleri belirlendi. Kategori bazında 892 şehit ailesi ve gazi, 4 bin 429 engelli vatandaş, 11 bin 127 emekli, 20 bin 856 genç ve 15 bin 657 diğer kategorideki vatandaş asil ve yedek olarak hak sahibi oldu.

Kura çekimi, 7-28 Kasım tarihlerinde Şırnak, Ardahan, Kars, Siirt, Iğdır, Batman, Ağrı, Mardin, Van, Şanlıurfa, Hakkari, Adıyaman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Kilis, Malatya, Muş ve Tunceli'de noter huzurunda gerçekleştirildi.

ÜÇÜNCÜ ETAP 1-7 ARALIK TARİHLERİNDE

Üçüncü etap sosyal konut kura çekilişi, 1-7 Aralık tarihlerinde 7 ilde, 13 bin 807 konut için yapılacak. 1 Aralık itibarıyla Bolu ve Karaman'dan başlayacak üçüncü etap kura çekilişi 7 Aralık'a kadar devam edecek.

EN ÇEVRE DOSTU AKDENİZ KENTİ SEÇİLECEK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından İstanbul Çevre Ödülleri ile ilgili resmî sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "En çevre dostu Akdeniz kentini seçiyoruz. Bakanlığımızca düzenlenen, Akdeniz'e kıyısı olan ülkelerin belde, ilçe, il ve büyükşehir belediyelerinin başvurabileceği İstanbul Çevre Dostu Şehirler Ödülü için; son başvuru tarihi: 30 Nisan, ödül töreni için ise Aralık 2023" ifadeleri kullanıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Çevre dostu bir Akdeniz kenti; deniz ile uyumlu, kaynaklarını verimli, adil ve sürdürülebilir kullanan, deniz ve kıyı çevresine ve iklim değişikliğine etkisini azaltan, çevreyi şimdiki ve gelecek nesillerin faydası için yöneten bir kıyı kentidir." denildi.