Ev sahibi olmayan ve ilk defa ev alacak olan vatandaşlara devlet tarafından sağlanacak maddi destek ödemesinin ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. İlk konut destek programı, ev sahibi olmayı planlayan vatandaşların finansal yükünü hafifletecek ve ev sahibi olma yolunda önemli bir adım olacak. Peki, İlk defa ev alacaklara destek ödemesi ne zaman? İşte detaylar...

Konut fiyatlarında yaşanan artış ve yüksek kira fiyatları nedeniyle yaşanan sıkıntılara çözüm bulmak amacıyla ilk defa ev alacaklara destek geliyor. Ev almak isteyen vatandaşları sevindiren haberin detayları araştırılan konular arasında yer alıyor. İlk defa ev alacaklara destek programı ne zaman başlayacak merak konusu oldu. Yeni ev alacak vatandaşlar destek ödemesine nereden, nasıl başvuracak araştırmaktadır. Peki, İlk defa ev alacaklara destek ödemesi ne zaman? İlk defa ev alacaklar destek ödemesi nereden, nasıl alınır? Detaylar haberimizde...

İLK DEFA EV ALACAKLARA DESTEK ÖDEMESİ NE ZAMAN?

Güncellenen ekonomi politikaları kapsamında Orta Vadeli Program (OVP) hazırlıkları devam ederken Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan evi olmayanları sevindiren açıklama geldi. Yılmaz, OVP'yi eylül ayının ilk yarısında ilan edeceklerini belirtirken öngörülebilirliğin arttığı bir ortama geçiş yapılacağını vurguladı.

İlk konut alımını destekleyici çerçevede hareket edeceklerini belirten Yılmaz, "TCMB ve BDDK'nın bu konuda çalışması var, konut arzını artırmak durumundayız." sözlerini kullandı. İlk defa ev alacaklara finansman veya kredi desteği geleceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL'DA KONUTLARIN YÜZDE 5'İ BOŞ

Uzmanlara göre İstanbul'da 6,5 milyon konutun yüzde 5'i boş durumda. Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, İstanbul'da boş konutun önemli bir problem olduğunun altını çizmişti. Özelmacıklı, "Bu şekilde boş olan konutlara ek bir vergi düzenlenebilir. Ülkemizin kiralık konutta kalıcı politikalara ihtiyacı var. Arsaları inşaat firmalarına tahsis edecek veya sadece kiralık amaçlı konut yapacak politikalara ihtiyaç var" demişti.

YÜZDE 25 KİRA ARTIŞ ORANI 1 YIL DAHA UZATILMIŞTI

Fahiş kira artışlarının önüne geçmek amacıyla geçen sene devreye sokulan yüzde 25 kira artışı sınırı uygulaması 1 yıl daha uzatılmıştı. 2 Temmuz 2023'ten 2 Temmuz 2024 tarihine kadar bir yıl süreyle konut kiralarında kira artışı oranı üst sınırı yüzde 25 olacak.

Kira fiyatları yükselirken, eskiden evlerini ailelere kiralamayı tercih eden ev sahipleri de öğrenci ve bekarlara yöneliyor. Kira artışı sınırı nedeniyle evlerini kısa süreli kiralayacak kiracı arayan ev sahipleri, evlerini bekarlara ve öğrencilere vermeye başladı.