Halk arasında havaların ısınmasını temsil eden cemre düştü mü, ne zaman düşecek merak ediliyor. Cemrenin ne zaman düşeceği sorusu ilk cemreyi bekleyenler tarafından merak ediliyor. Peki, İlk cemre düştü mü 2023? 1. cemre düştü mü? Cemre nereye düşüyor? Cemre ne zaman düşecek?

Kış ayından yaz aylarına doğru geçişi simgeleyen cemrenin ilk ne zaman ve nereye düşeceği merak konusu oldu. Cemre, 'Şubat ayında birer hafta arayla havada, suda ve toprakta oluştuğu sanılan sıcaklık yükselişi' anlamına geliyor. Cemrenin düşmesi baharın geldiğini müjdeliyor. Peki, İlk cemre düştü mü 2023? 1. cemre düştü mü? Cemre nereye düşüyor? Cemre ne zaman düşecek? İşte detaylar haberimizde...

İLK CEMRE DÜŞTÜ MÜ 2023?

"Ateş", "kor", "köz" gibi anlamları olan ve halk arasında birer hafta arayla düştüğü kabul edilen cemrenin, soğuk kış günlerinin ardından havayı, suyu ve toprağı ısıttığına inanılıyor. Baharın müjdecisi olarak kabul edilen ve Arapça "ateş hali", "kor ateş" anlamlarına gelen, ısınmayı ifade eden cemrelerin ilki 19-20 Şubat tarihlerinde havaya düşer.

Cemrenin birer hafta aralıkla havaya, suya ve toprağa düştüğüne inanılıyor. Üç tane olan cemrenin birincisi havaya (19-20 Şubat), ikincisi suya (26-27 Şubat) ve üçüncüsü de (5-6 Mart) toprağa düşer.

Üçüncü cemrenin ardından baharın geldiği kabul ediliyor.