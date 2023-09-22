Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı sonuçları açıklandı. 100 bin öğrenci burs almaya hak kazandı. Peki, İlk bursluluk parası ne zaman verilecek? 2023 bursluluk kazanan öğrenciler ne zaman para alacak?

MİLLİ Eğitim Bakanlığı, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı sonuçlarını, 'http://www.meb.gov.tr' internet adresinden açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 3 Eylül 2023 Pazar günü 785 yurt içi ve 2 yurt dışı sınav merkezinde 3 bin 590 okul ve 55 bin 475 salonda gerçekleştirilen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın sonuçları açıklandı. Arama motorlarında ise İlk bursluluk parası ne zaman verilecek? 2023 bursluluk kazanan öğrenciler ne zaman para alacak? soruları aratılıyor.

İLK BURSLULUK PARASI NE ZAMAN VERİLECEK?

Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği'nde yer alan bilgilere göre bursluluk sınavını kazanan öğrencilerin okula kayıt yaptırmasından sonra ekim ayı itibari ile ödenecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 3 Eylül 2023 Pazar günü 785 yurt içi ve 2 yurt dışı sınav merkezinde 3 bin 590 okul ve 55 bin 475 salonda gerçekleştirilen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın sonuçları açıklandı. Bu yıl 70 bin olan kontenjan 100 bine çıkarıldı ve 30 bin kontenjan deprem bölgesi için kullanıldı. Devlet Koruması altında olan ve diğer kanunlarla burs hakkı tanınan 3 bin 871 öğrenci sınava katıldı. 3 bin 871 öğrencinin tamamına burs imkanı sağlandı.

DEPREMZEDE ÖĞRENCİLERE BURS VERİLECEK

Annesi ya da babası hayatta olmayan depremzede çocuklardan başvuruda bulunan 8 bin 769 öğrenciden 6 bin 925'i sınava girdi. Sınava giren tüm öğrenciler burs imkanından faydalandırıldı. Bursluluk sınavına başvuran 1 milyon 44 bin 846 kişiden 875 bin 987 aday sınava katıldı. Toplamda 100 bin öğrenci burs almaya hak kazandı.

BURSLULUK SINAV SONUÇLARINA NEREDEN, NASIL BAKILIR?

MEB İOKBS bursluluk sınavı sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı'nın kendi resmi sitesi üzerinden 22 Eylül Cuma günü erişime açıldı. İOKBS bursluluk sınavına giren adaylar https://www.meb.gov.tr/ sitesinden burs sonuçlarına bakabilir.

PYBS BURSLULUK ÖDEMESİ NEREDEN, NASIL BAKILIR?

İokbs bursunun ödemesi hesaplara aktarıldı mı, bunu kontrol etmek için e-Okul VBS platformunu kullanabilirsiniz. Burs ödemeleri, Vakıfbank ve PTT aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. E-Okul VBS'ye T.C. kimlik numarası ve öğrenci numarasıyla giriş yapan adaylar, güvenlik adımlarını geçtikten sonra doğru yanıtlarıyla doğum tarihi, doğum yılı, nüfusa kayıtlı olduğu il, ilçe, eğitim aldığı şube gibi soruları yanıtlayarak hesaplarına giriş yapabilirler.

Sonrasında sol taraftaki menü seçeneklerini kullanarak "Burs Ödeme Bilgileri" sekmesine giderek sorgulama işlemini gerçekleştirebilirler. Ayrıca PTT aracılığıyla burs ödemesini alan öğrenciler, ad, soyad, e-posta ve telefon numarası bilgilerini kullanarak PTT canlı destek hizmetini telefonlarından veya bilgisayarlarından kullanarak burs ödemesinin yatıp yatmadığını sorgulayabilirler.

PYBS NEDİR, BURSU NE KADAR?

Milli Eğitim Bakanlı tarafından yapılan Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavına giren öğrencilerin, puanları en yüksekten en düşük puanlara kadar sıralanır. Daha sonra kimler burs alacaksa bunlar açıklanır. Devlet Parasız Yatılı Okulları (DPY) sınavı olarakta bilinmektedir. Bu yeni düzenlemeyle birlikte aylık burs miktarı 1.014,50 TL olarak belirlenmiştir.

PYBS BURSU YATTI MI?

Bursluluk ödemelerinin ödeme tarihi şehirlere göre farklılık göstermektedir. Burslar genellikle ayın 25'ine kadar yatırılıyor. Burs ödemeleri, e-Okul üzerinden T.C. kimlik numarasıyla görüntülenebilir.