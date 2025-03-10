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İlk bayram ikramiyesi ne zaman verildi?

İlk bayram ikramiyesi ne zaman verildi?
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Emeklilerin merakla beklediği bayram ikramiyesi 4 bin TL oldu! Meclis'e sunulan düzenlemeye göre, ödemeler bayram öncesinde hesaplara yatacak. Peki, ilk bayram ikramiyesi ne zaman verildi?

Emeklilere verilen bayram ikramiyeleri artırıldı. Ramazan ve Kurban Bayramlarında ödenen 3 bin TL'lik ikramiye, 4 bin TL'ye yükseltildi. Meclis'e sunulan torba yasa teklifinde yer alan düzenleme, yaklaşık 16,5 milyon emekliyi kapsıyor. Peki, İlk bayram ikramiyesi ne zaman verildi?

İKRAMİYELER NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?

2025 yılında Ramazan Bayramı 30 Mart'ta, Kurban Bayramı ise 6 Haziran'da başlayacak. Önceki yıllardaki uygulamalara bakıldığında, ödemelerin bayramdan yaklaşık bir hafta önce yatırılması bekleniyor. Bu kapsamda, Ramazan Bayramı için 24-28 Mart tarihleri arasında ödemelerin yapılması öngörülüyor.

KİMLER FAYDALANACAK?

Bayram ikramiyesinden şu kişiler yararlanabilecek:

• SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur)

• Yaşlılık, malullük ve ölüm aylığı alanlar

• Şehit yakınları ve gaziler

• Güvenlik korucuları ve terörden zarar gören siviller

İLK BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLDİ?

Emekli ikramiyesi, Türkiye'de 2018 yılında emeklilere ilk defa bayram dönemlerinde ödenmeye başlandı. Haziran 2018'deki döviz kuru göz önüne alındığında bu miktar yaklaşık 223 dolara denk geliyordu.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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