İlk Aşk filmi nerede çekildi? İlk Aşk ne zaman çekilmiştir? Konusu ve oyuncuları

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İLK AŞK FİLMİ KONUSU

Arifoğulları ailesi artık mütevazı bir hayat sürmektedir. Şaşaalı günler artık geçmişin tozlu sahifelerindedir. Bir Ege kasabasındaki sıradan günlerinde, ailenin reisi Arif Arifoğlu, çok yaşlanmış ve bütün işlerden elini eteğini çekmiş bir vaziyettedir. Eski usullerle işletilen zeytinyağı fabrikası ise bakımsızlıktan neredeyse çalışmaz hale gelmiştir. Ailenin bütün diğer üyeleri de, kendi yaşamlarıyla ilgili sorunların derdine düşmüş, bir dağılmışlık içindedir. Büyük dede Arif Arifoğlu'nun aniden gerçekleşen ölümüyle, kırk yıl önce Kore Savaşı'na giden ve orada esir düşüp öldüğü sanılan ortanca oğul Asaf'ın geri dönmesi, yıllarca saklanmış çok büyük bir sırrın da gün yüzüne çıkmasına neden olur. Bu durum, aile içinde büyük bir şaşkınlık yaratır.

İLK AŞK OYUNCULARI

İlk Aşk filmi oyuncuları arasında Vahide Perçin, Çetin Çetindor, Neslihan Atagül, Halit Ergenç, Azra Akın, Erol Günaydın, Okan Yalabık, Ayşen Gruda, Dolunay Soysert, Şenay Gürler, Tarık Pabuççuoğlu ve Yağız Can Konyalı yer alıyor.

İLK AŞK FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

İlk Aşk filminin çekimleri İzmir'in Foça ilçesinde tamamlanmıştır. Film, 2006 yılında vizyona girmiştir.

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