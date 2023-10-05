Milli Eğitim Bakanlığı, 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Dönemi için takvimini duyurmasının ardından İlk ara tatil ve 2. ara tatil ne zaman 2023? Sorusu netlik kazandı. Peki, İlk ara tatil ve 2. ara tatil ne zaman 2023? İlk ara tatil bu yıl hangi tarihte yapılacak?

İlk ara tatil ve 2. ara tatil ne zaman 2023? İlk ara tatil bu yıl hangi tarihte yapılacak?

İlk ara tatil ve 2. ara tatil ne zaman soruları, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanmakta olan takvimin ardından netlik kazandı ve böylece tatil olacak günler belli oldu. 11 Eylül 2023 Pazartesi günü okulların açılmasıyla birlikte, gözler Kasım ayı ara tatili tarihine çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Dönemi takvimine göre ara tatil dönemleri belirlenmiştir. Peki, İlk ara tatil ve 2. ara tatil ne zaman 2023? İlk ara tatil bu yıl hangi tarihte yapılacak?

İLK ARA TATİL VE 2. ARA TATİL NE ZAMAN 2023?

İlk ara tatil 13-17 Kasım tarihleri arasında yapılacaktır. Ve ikinci ara tatil 8 ile 12 Nisan arasında gerçekleştirilecektir. Yaz tatili ise 14 Haziran 2024 Cuma günü başlayacak ve eğitim yılı sona erecektir. Bu tarihler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen resmi tatil ve dönemlerdir.

OKULLARIN KAPANMASINA KAÇ GÜN VAR?

2023 – 2024 Eğitim dönemi 14 Haziran 2024 Cuma günü son bulacak. Bugünün tarihinin 5 Ekim 2023 olması nedeniyle okulların kapanmasına tam olarak 253 gün bulunuyor. Milli eğitim bakanlığı tarafından paylaşılan takvime göre 14 Haziran 2024 Cuma günü 2023 – 2024 Eğitim dönemi sona erecek.