İlk ara tatil ne zaman? 2024-2025 eğitim dönemi Kasım tatili ne zaman? 2024 MEB ara tatil tarihleri!

İlk ara tatil ne zaman? 2024-2025 eğitim dönemi Kasım tatili ne zaman? 2024 Kasım ara tatili hangi günler? 9 Eylül'de eğitim hayatının başlayacağını açıklayan MEB, ara tatil tarihlerini de açıkladı. Öğrenciler ve veliler birinci dönem ilk ara tatili tarihlerini merakla araştırılıyor. İşte ilk ara tatil ile ilgili merak edilen tüm soruların cevabı haberimizde…

İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı okullarda 2024-2025 eğitim öğretim yılı, 9 Eylül 2024'te başlayacak. İlk dönemin ara tatili ise 11-15 Kasım 2024 tarihleri arasında yapılacak. Ara tatiller, öğrencilerin dinlenmesi için önemli bir fırsat sunuyor. Bu doğrultuda, birinci dönem ara tatili 11 Kasım 2024 Pazartesi günü başlayacak.