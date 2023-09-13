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İlk ara tatil ne zaman? 2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimi!

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Milli Eğitim Bakanlığı'na ait okulların İlk ara tatil ne zaman? Merak ediliyor ve araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan 2023-2024 eğitim yılı takvimi ile birlikte İlk ara tatil ne zaman? Sorusu netlik kazandı. Peki, İlk ara tatil ne zaman? 2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimi!

İlk ara tatil ne zaman? Sorusu, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan 2023-2024 eğitim yılı takvimi ile yanıt buldu ve böylece 2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimi yayınlandı. İlköğretim ve ortaöğretim okullarının İlk ara tatil ne zaman? Araştırmam konusu oluyor. Peki, İlk ara tatil ne zaman? 2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimi!

İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı. Buna göre; İlk ara tatil 13-17 Kasım tarihleri arasında yapılacaktır. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen 2023 - 2024 Eğitim ve Öğretim Dönemi takvimine göre ara tatil tarihleri şu şekilde;

İlk ara tatil 13-17 Kasım tarihleri arasında yapılacaktır.

Sömestr tatili ise 19 Ocak 2024 Cuma günü başlayacak ve 5 Şubat 2024 Pazartesi günü sona erecektir.

Bahar dönemindeki ikinci ara tatil ise 8 ile 12 Nisan arasında gerçekleştirilecektir.

Yaz tatili ise 14 Haziran 2024 Cuma günü başlayacak ve eğitim yılı sona erecektir.

Bu tarihler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen resmi tatil ve dönemlerdir.

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

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