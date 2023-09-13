Milli Eğitim Bakanlığı'na ait okulların İlk ara tatil ne zaman? Merak ediliyor ve araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan 2023-2024 eğitim yılı takvimi ile birlikte İlk ara tatil ne zaman? Sorusu netlik kazandı. Peki, İlk ara tatil ne zaman? 2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimi!

İlk ara tatil ne zaman? Sorusu, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan 2023-2024 eğitim yılı takvimi ile yanıt buldu ve böylece 2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimi yayınlandı. İlköğretim ve ortaöğretim okullarının İlk ara tatil ne zaman? Araştırmam konusu oluyor. Peki, İlk ara tatil ne zaman? 2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimi!

İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı. Buna göre; İlk ara tatil 13-17 Kasım tarihleri arasında yapılacaktır. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen 2023 - 2024 Eğitim ve Öğretim Dönemi takvimine göre ara tatil tarihleri şu şekilde;

İlk ara tatil 13-17 Kasım tarihleri arasında yapılacaktır.

Sömestr tatili ise 19 Ocak 2024 Cuma günü başlayacak ve 5 Şubat 2024 Pazartesi günü sona erecektir.

Bahar dönemindeki ikinci ara tatil ise 8 ile 12 Nisan arasında gerçekleştirilecektir.

Yaz tatili ise 14 Haziran 2024 Cuma günü başlayacak ve eğitim yılı sona erecektir.

Bu tarihler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen resmi tatil ve dönemlerdir.