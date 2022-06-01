İlişki Doktoru konusu ne, oyuncuları kimler? İlişki Doktoru nerede çekildi? İlişki Doktoru ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - Haberler

İlişki Doktoru konusu ne, oyuncuları kimler? İlişki Doktoru nerede çekildi? İlişki Doktoru ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Bugün Fox TV'de İlişki Doktoru filmi ekranlara gelecek. Film başlamadan önce izleyiciler, İlişki Doktoru konusu ne, oyuncuları kimler? İlişki Doktoru nerede çekildi? İlişki Doktoru ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? merak etti. İşte detaylar...
İlişki Doktoru konusu nedir? İlişki Doktoru oyuncuları kimlerdir? İlişki Doktoru ne zaman çekildi? İlişki Doktoru nerede, hangi il ve ilçede çekilmiştir? Ayrıntılar yazımızda...
İlişki Doktoru filmi 1 Haziran Çarşamba 2022 tarihinde yani bugün TV'de ilk kez saat 20:00 'da Fox TV'de ekranlara gelecek.
İlişki Doktoru filminin çekimlerinin İstanbul'un çeşitli semtlerinde yapıldığı bilinmektedir.
Önder gazetedeki arkadaşı Aylin'le 9 yıllık evlidir. Can adında bir çocukları vardır. Önder'in neşeli, hiçbir şeyi kafaya takmayan, kafasına göre davranan hallerine aşık olan Aylin, evlendikten sonra onu evlilik ve aile sorumluluğu almamakla suçlamaya başlamıştır. Evi kira olan, arabası sürekli arıza yapan Önder, Aylin'in istediği ekonomik stabiliteyi bir türlü yaratamamaktadır. Önder'in 10. evlilik yıldönümleri için hazırladığı sürpriz partide Aylin ayrılmak istediğini söyler ve Önder yıkılır, Aylin'e kendini affettiremez. Her zaman en büyük destekçisi olan Özgür ilişkilerini kullanarak onu önemli TV şovlarına çıkarır ve Önder bir anda tanınmaya başlar. Önder'ın o hiç satmayan kitabı yeni baskılar yapar. TV programlarından davet alır. Kitapları sattıkça parlak teklifler alır ve kaderi dönmeye başlar…
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