İliç'teki maden ocağında 2 işçinin daha cansız bedenine ulaşıldı
Erzincan'ın İliç ilçesindeki madende 13 Şubat'ta yaşanan toprak kaymasında, toprağın altında kalan işçilerden Ramazan Çimen ve Kenan Öz'ün de cansız bedenlerine ulaşıldı. Cansız bedenine ulaşılan işçilerin naaşı morga kaldırıldı.
İliç'teki maden ocağında 2 işçinin daha cansız bedenine ulaşıldı
ERZİNCAN - Erzincan'ın İliç ilçesindeki madende 13 Şubat'ta yaşanan toprak kaymasında, toprağın altında kalan işçilerden Ramazan Çimen ve Kenan Öz'ün de cansız bedenlerine ulaşıldı.
Cansız bedenine ulaşılan işçilerin naaşı morga kaldırıldı.