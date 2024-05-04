Üye Girişi
Haberler

İliç'teki maden ocağında 2 işçinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan'ın İliç ilçesindeki madende 13 Şubat'ta yaşanan toprak kaymasında, toprağın altında kalan işçilerden Ramazan Çimen ve Kenan Öz'ün de cansız bedenlerine ulaşıldı. Cansız bedenine ulaşılan işçilerin naaşı morga kaldırıldı.

İliç'teki maden ocağında 2 işçinin daha cansız bedenine ulaşıldı

ERZİNCAN - Erzincan'ın İliç ilçesindeki madende 13 Şubat'ta yaşanan toprak kaymasında, toprağın altında kalan işçilerden Ramazan Çimen ve Kenan Öz'ün de cansız bedenlerine ulaşıldı.

Cansız bedenine ulaşılan işçilerin naaşı morga kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel

Ramazan Çimen Erzincan İliç Genel Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Dün gece deprem oldu mu? İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? 4 Mayıs dün gece deprem mi oldu? Kerim Rahmi Koç kimdir? Ali Koç'un oğlu Kerim Rahmi Koç kimdir? Fenerbahçe Beko Monaco maçında ne oldu? Fenerbahçe EUROLİG ceza alacak mı 2024? Kızılcık Şerbeti hangi üniversitede çekiliyor? Yalı Çapkını Seyran ölüyor mu? 4 Mayıs Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Temel Karamollaoğlu bırakıyor mu, istifa edecek mi? 4 Mayıs Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 4 Mayıs İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! YALI ÇAPKINI 69. bölüm FRAGMAN İZLE! #127916 Yalı Çapkını 69. bölüm fragmanı yayınlandı mı? 4 Mayıs 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 4 Mayıs Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 4 Mayıs 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 4 Mayıs Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 4 Mayıs İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 4 Mayıs Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title