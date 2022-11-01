Müzik dünyasının sevilen ve başarılı ismi İlhan Şeşen'in artık albüm yapmayacağı hakkında çıkan haberlerin ardından sevenleri İlhan Şeşen artık albüm yapmayacak mı? sorusunu arattı. Sevilen sanatçı 54 yıldır müzik dünyasında yer alıyor. Şimdilerde ise artık albüm yapmayacağına dair haberler yer alıyor. Peki, İlhan Şeşen artık albüm yapmayacak mı? İlhan Şeşen müziği bırakıyor mu? İlhan Şeşen neden albüm yapmıyor?

İlhan Şeşen müziği bırakıyor mu? sorusu aratılanlar arasında yer alıyor. Sevilen sanatçı 54 yıldır müzik dünyasında yer alıyor. Şimdilerde ise artık albüm yapmayacağına dair haberler yer alıyor. Merak edilenler arasında İlhan Şeşen artık albüm yapmayacak mı? İlhan Şeşen müziği bırakıyor mu? İlhan Şeşen neden albüm yapmıyor? soruları yer alıyor. Soruların cevabı haberimizde yer alıyor.

İLHAN ŞEŞEN MÜZİĞİ BIRAKIYOR MU?

Geçtiğimiz günlerde 6 şarkılık EP'sini yayınlayan Şeşen'in bir şarkısında yer alan "Ben artık susuyorum. Tek sözüm kalmadı bütün bu olanlara dair. Artık vazgeçiyorum parlak fikirlerimden. Aşk meşk politika vesair. Bu benim son şarkım. Telif istemiyorum." sözleri sevenlerinin aklına İlhan Şeşen müziği bırakıyor mu? sorusunu düşündürdü. Sanatçı İlhan Şeşen tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.

İLHAN ŞEŞEN KİMDİR?

Doğum tarihi: 18 Haziran 1948

73 yaşında

Manisa

18 Haziran 1948'de Manisa'da doğdu. 1968'de dans müziği orkestralarında şarkıcılık yaparak müziğe başladı ve aynı yıl gitar çalmayı öğrendi. 1971 yılında "Kavga" adındaki 45liğini piyasaya sundu. Hukuk fakültesini bitirdikten sonra 10 yıl serbest avukat olarak çalıştı. 1983 yılında avukatlık mesleğini bırakarak yeğenleri Gökhan ve Burhan Şeşen ile beraber Grup Gündoğarken adlı müzik grubunu kurdu.

1994 yılında "Aşk Haklı" isimli ilk solo albümünü çıkardı. TRT'de "Gençler Haklı" ve 1995 yılında bir özel kanalda "Arka Pencere" adlı programların yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendi. "Amcam Burada" adlı bir de radyo programı hazırladı. 2001 yılında ikinci solo albümü olan "Neler Oluyor Bize?"yi yayınladı. Ardından 2003 yılında "Ben Bu Şarkıları Kime Söyleyeyim?" albümünü çıkardı. Bu albümü yayınladığı dönemde TRT ekranlarında gösterilen Mühürlü Güller dizisinde rol aldı. 2004 yılında ATV ekranlarında gösterilen Aliye dizisinde Feyyaz rolünü canlandırdı. 2005 yılında 4. albümü "Aşk Yalan"ı çıkardı. 2007 yılında Kanal D'de perşembe akşamları gösterilen Annem adlı dizide rol aldı. 2012 yılı Ağustos ayında Star TV'de başlayan Hayatımın Rolü adlı dizide oynadı.

Ayşegül Aldinç'in "Farketmez", Nükhet Duru'nun "Aşık Oluyorum Eyvah", Leman Sam'ın "Rüzgâr" ve "Ayrılığa Dayanamam", İzel-Ercan'ın "Geri Dön", Kerim Tekin'in "Yine Beni Sev", Metiner'in "Gördüğüme Sevindim", Yonca Lodi'nin "Aşk Layık Olanda Kalmalı" ve "Fal", Kenan Doğulu'nun "Ellerimde Çiçekler" şarkıları Şeşen'in yazıp bestelediği ve ilk olarak başka sanatçıların seslendirdiği başlıca şarkılardır.

2018'de kendi yazdığı şarkılardan oluşan ve başka sanatçıların seslendirdiği saygı albümü Hediyem yayımlandı.[3] 2017'den beri Sunay Akın'la birlikte "Aşk Şarkıları ve Öyküler" isimli gösteride sahne alıyor. Şeşen, 2019 yılında ise "Hayatım Hikaye" isimli ilk kitabını yazdı.