İlhan Şen kimdir? İlhan Şen hayatı ve biyografisi! İlhan Şen kaç yaşında, nereli?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken İlhan Şen merak konusu oldu. İşte İlhan Şen hakkında merak edilen İlhan Şen kimdir, İlhan Şen hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

İLHAN ŞEN KİMDİR?

İlhan Şen (d. 19 Aralık 1987, Bulgaristan), Türk oyuncu ve eski mankendir. 2008 yılında Best Model of Turkey yarışmasında finalist oldu, ertesi yıl tekrar katıldı ve yarışmayı kazandı.[1] Aynı yıl Best Model of Europe seçildi. Pertevniyal Lisesi ve hemen ardından Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünü bitirdi. Dolce & Gabbana ve Armani başta olmak üzere İtalya'da çeşitli markaların defilelerinde boy gösterdi.[2] Perspective isimli kısa film ile oyunculuğa ilk adımını attı. Birçok yapımda yer alan oyuncu Aşk Mantık İntikam adlı diziyle birlikte tanınırlığını arttırmıştır.