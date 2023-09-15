Ünlü futbolcu İlhan Parlak hayatı merak konusu oldu. İlhan Parlak'ın yaşı, nereli olduğu ve hangi takımda oynadığı gibi sorular araştırılmaktadır. Peki, İlhan Parlak kimdir? İlhan Parlak kaç yaşında, nereli? İlhan Parlak hangi takımda oynadı? İşte detaylar...

İlhan Parlak kimdir sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Ünlü futbolcunun kaç yaşında ve nereli olduğu araştırılmaktadır. İlhan Parlak hangi takımlarda oynadı merak konusu oldu. Peki, İlhan Parlak kimdir? İlhan Parlak kaç yaşında, nereli? İlhan Parlak hangi takımda oynadı? Detaylar haberimizde...

İLHAN PARLAK KİMDİR?

Profesyonel futbolculuk kariyerine 2004 yılında Yerköyspor'da başladı. 2005-2006 sezonunun 32. haftasında oynanan Kayserispor-Sivasspor maçının 7. saniyesinde attığı golle Süper Lig tarihinin en hızlı gol atan futbolcusu olmuştur. 2008 yılı France Football dergisi tarafından gelecek vadeden 20 futbolcu arasında gösterilmiştir. 2009-2010 sezonunda Özer Hurmacı'nın Fenerbahçe'ye transferinde belli miktar bir para ve takas oyuncusu olarak Özgür Çek'le birlikte Ankaraspor'a verilmiştir.

22 Ekim 2009 tarihinde bir sezonluğuna MKE Ankaragücü'ne kiralandı. 23 Temmuz 2010 tarihinde ise bir sezonluğuna Kardemir Karabükspor'a kiralandı. 2011-2012 sezonunda Ankaraspor'un 1. Lig'e geri dönmesiyle Ankaraspor'a geri dönmüştür. Fakat Ankaraspor, yaşadığı karmaşık durumdan dolayı İlhan Parlak'ı MKE Ankaragücü'ne 1+1 yıllığına kiralamıştır. Ankaragücü'nde yaşanan maddi sorunlar nedeniyle sözleşmesi birkaç gün sonra feshedilmiştir. Bunun üzerine transfer dönemi kapanmadan tekrar bir sezonluğuna Kardemir Karabükspor'a kiralanmıştır. Karabükspor'da oynadığı ilk sezonda fazla forma şansı bulamasa da, ikinci sezonda takımının ligde kalmasında önemli rol oynamıştır. Üçüncü sezonunda ise ilk yarıda Fenerbahçe Galatasaray ve Trabzonspor deplasmanlarında attığı gollerle dikkat çekmiştir. 2013-2014 sezonunda çıktığı 33 lig maçında 9 gol atmıştır. 2014 yazında Kayseri Erciyesspor ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştır. 2015-2016 sezonunda Gaziantepspor'a transfer olmuştur.