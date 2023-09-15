İlhan Parlak futbolu bıraktı mı? İlhan Parlak neden futbolu bıraktı?

Son dönemlerde performansıyla dikkat çeken futbolcu İlhan Parlak'ın futbolu bırakıp bırakmadığı merak konusu oldu. Parlak'ın kariyerine devam edip etmeyeceği konusunda detaylar araştırılmaktadır. Peki, İlhan Parlak futbolu bıraktı mı? İlhan Parlak futbolu neden bıraktı? İşte detaylar...

Kariyerinde Fenerbahçe forması da giyen 36 yaşındaki futbolcu İlhan Parlak, aktif kariyerini noktaladı. İlhan Parlak futbolu bıraktı mı sorusu araştırılmaya başlandı. İlhan Parlak neden futbolu bıraktı merak konusu oldu. Peki, İlhan Parlak futbolu bıraktı mı? İlhan Parlak futbolu neden bıraktı? Detaylar haberimizde...

İLHAN PARLAK FUTBOLU BIRAKTI MI?

Trendyol Süper Lig takımlarından Mondihome Kayserispor'da oynayan 36 yaşındaki İlhan Parlak, aktif kariyerini noktaladı. Futbolun farklı alanlarında görev almak isteyen Parlak, İngiltere'de çalışmalara başlayacağını açıkladı.

İLHAN PARLAK NEDEN FUTBOLU BIRAKTI?

Süper Lig kariyerinde 393 maça çıkarak 67 gol atıp, 33 yapan forvet oyuncusu Parlak, şunları aktardı:

"Futbolculuk kariyerimi başlangıcım olan Kayserispor formasıyla noktalamak istiyorum. Hikayemde emeği olan herkese teşekkür ederim. 50'den fazla teknik direktör ile çalışmış, Süper Lig'de en çok forma terletmiş sporculardan birisi olarak futbolun diğer alanlarında başarılı olmak için İngiltere'de çalışmalarıma başlayacağım. Sevgilerimle."