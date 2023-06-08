Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan İlhan Palut hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan İlhan Palut'un kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, İlhan Palut kimdir? İlhan Palut kaç yaşında, nereli? İlhan Palut hayatı ve biyografisi!

Gündemde yer alan isimlerden biri olan İlhan Palut hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan İlhan Palut'un hayatını araştırıyor. Peki, İlhan Palut kimdir? İlhan Palut kaç yaşında, nereli? İlhan Palut hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.

İLHAN PALUT KİMDİR?

İlhan Palut (d. 9 Kasım 1976, Hatay), Türk eski futbolcu ve teknik direktör. Hatayspor ile 2019-2020 sezonunda 1. Lig şampiyonluğu yaşamıştır. 2021-22 Süper Lig sezonunda Konyaspor ile ligi 68 puanla 3. sırada bitirmeyi başarmıştır.

Teknik direktörlük kariyeri

Hatayspor

2016-2017 sezonunun başında sportif direktör olarak Hatayspor'a gelen Palut, devre arasında da teknik direktörlük görevine başladı. İlhan Palut yönetiminde 2. Lig'de 2017-2018 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Hatayspor, 1. Lig'e yükseldi. 2018-2019 sezonunda 1. Lig'deki ilk 5 haftasında 4 puan toplamasına karşın sonradan yükselişe geçerek Süper Lig'e yükselme potasına giren Hatayspor, sezonu 3. sırada tamamlayarak play-off maçları oynamaya hak kazandı. Play-off yarı finalinde Adana Demirspor'u eleyen Hatayspor, berabere tamamlanan final maçında Gazişehir Gaziantep'e penaltılarda kaybederek Süper Lig'e yükselme fırsatını kaçırdı. Aynı sezon Türkiye Kupası'nda da çeyrek finale yükselen Hatayspor, Galatasaray karşısındaki 2-0'lık yenilginin ardından 4-2'lik galibiyete rağmen kupadan elendi. 2019-2020 sezonunda lige ilk 6 haftada 3 galibiyetle başlayan ve Türkiye Kupası 3. Turunda Siirt İl Özel İdarespor'a elenen Hatayspor'daki performansı beğenilmedi ve 1 Ekim 2019'da Hatayspor ile yolları ayrıldı.

Göztepe

Tamer Tuna'nın art arda gelen mağlubiyetlerin sonra verdiği istifası sonucu, Göztepe yönetimi teknik direktör İlhan Palut ile 3 yıllık bir anlaşmaya vardı. İlhan Palut görevine son verildi.

Konyaspor

İsmail Kartal'ın Beşiktaş Mağlubiyeti'nin Ardından verdiği istifa sonucu. Konyaspor yönetimi teknik direktör İlhan Palut ile 1.5 Yıllık sözleşme imzaladı. İlhan Palut, Konyaspor teknik direktörü olarak çıktığı 80 maçta 37 galibiyet, 24 beraberlik ve 19 mağlubiyet almıştır.

Konyaspor, 17 Ocak 2023 tarihinde İlhan Palut ile yollarını ayırdığını açıkladı. 19. hafta itibari ile 6 galibiyet, 9 beraberlik ve 3 yenilgi alan Konyaspor ligde 7. sırada yer almaktaydı.