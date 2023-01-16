Teknik direktör İlhan Palut'un, Konyaspor ile yollarını ayırdığı haberleri gündeme geldi. İlhan Palut'un ayrılık haberinin ardından "İlhan Polat istifa mı etti kovuldu mu?" soruları araştırılıyor. Peki, İlhan Palut istifa mı etti? İlhan Palut Konyaspor neden ayrıldı? İlhan Palut neden istifa etti? İşte detaylar...

İlhan Palut istifa mı etti? İlhan Palut futbolculuk kariyeri boyunca yalnızca 4 farklı kulüpte futbol oynamıştır. Palut, 2 yıldır Konyaspor'un teknik direktörlüğünü yapmaktadır. İlhan Palut'un Konyaspor ile yollarını ayırdığı haberlerin gündeme gelmesinin ardından İlhan Palut istifa mı etti? İlhan Palut neden istifa etti? soruları araştırılmaya başlandı. Peki, İlhan Palut istifa mı etti? İlhan Palut Konyaspor neden ayrıldı? İlhan Palut neden istifa etti? Detaylar haberimizde...

İLHAN PALUT KİMDİR?

İlhan Palut 12 Kasım 1976'da Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde dünyaya gelmiştir. 2021 Ocak ayı itibariyle 44 yaşındadır. Futbolculuk yaptığı dönemde orta saha mevkiinde görev yapmıştır. Günümüz itibariyle teknik direktör olarak görev almaktadır. İlhan Palut'un teknik direktör olarak en çok tercih ettiği saha içi dizilimi 4-2-3-1'dir.

HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

İlhan Palut futbolculuk kariyeri boyunca yalnızca 4 farklı kulüpte futbol oynamıştır. İlhan Palut bu kariyeri boyunca toplamda 338 maça çıkmış ve bu maçlarda 32 kez fileleri havalandırmıştır. İlhan Palut'un futbolculuk kariyerinde milli takım geçmişi bulunmaktadır. İlhan Palut'un futbolculuk döneminde oynadığı takımları ve şu şekilde listeleyebiliriz:

1996 - 2004 arası: Hatayspor (194 maç, 24 gol)

2004 - 2006 arası: Adana Demirspor (58 maç, 2 gol)

2006 - 2009 arası: Hatayspor (63 maç, 5 gol)

2007 - 2008 arası: Çorumspor, kiralık (23 maç, 1 gol)

İlhan Palut 2008 yılında aktif futbol kariyerini sonlandırmıştır. 2011 yılından antrenörlük görevi yapmaya başlayan İlhan Palut, hala bu kariyerini sürdürmektedir.