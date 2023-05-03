İlhan Kesici aday mı? 2023 İlhan Kesici milletvekili adayı mı?

14 Mayıs seçimlerine kısa süre kala merak edilenler oldukça fazla. Vatandaşların gündeminde yer alan seçim ile ilgili merak edilenler arasında ise İlhan Kesici aday mı? 2023 İlhan Kesici milletvekili adayı mı soruları yer alıyor. Peki, İlhan Kesici aday mı? 2023 İlhan Kesici milletvekili adayı mı? İşte detaylar...