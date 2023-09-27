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İlhan İrem kimdir, kaç yaşında? İlhan İrem ne zaman, neden öldü? İlhan İrem şarkı ve albümleri!

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İlhan İrem hayatı araştırılan konular arasında yer alıyor. İlhan İrem ne zaman öldü merak konusu oldu. Peki, İlhan İrem kimdir, kaç yaşında? İlhan İrem ne zaman, neden öldü? İşte detaylar...

Türk pop müzik sanatçısı İlhan İrem, bir döneme şarkılarıyla damga vurdu. İlhan İrem'in hayatı araştırılmaktadır. İlhan İrem ne zaman, neden öldü merak konusu oldu. Arama motorlarında İlhan İrem'in kariyeri sorgulatılıyor. Peki, İlhan İrem kimdir, kaç yaşında? İlhan İrem ne zaman, neden öldü? Detaylar haberimizde...

İLHAN İREM KİMDİR?

Ortaokulda solfej ve şan dersleri almaya başladı ancak müzik hayatına girmesi, 1969 yılında (14 yaşındayken) üst dönemler tarafından okul orkestrasına solist olarak seçilmesi ile oldu. 1970 yılında mensubu olduğu Meltemler Orkestrası, Milliyet gazetesinin düzenlediği Liselerarası Müzik Yarışması'nda Marmara bölgesi birinciliği kazandı. Bu dönemde İstanbul'daki pek çok profesyonel müzik grubundan teklif aldı ancak 1972 yılına kadar Bursa'da kalmayı tercih etti. Aynı kadro ile 1972'ye kadar Bursa Çelik Palas Oteli'nde ve Uludağ diskolarında dans müziği şarkıcılığını sürdürdü.
Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

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