CHP'nin, 38. Olağan Kurultay'ı bugün Ankara Spor Salonu'nda gerçekleşecek. CHP Genel Başkanlığı için Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel, Örsan Kunter Öymen yarışacak; eski milletvekili İlhan Cihaner arasında yapılacaktı. Peki, İlhan Cihaner genel başkanlık yarışından çekildi mi? İlhan Cihaner genel başkanlık yarışından neden çekildi?

İlhan Cihaner genel başkanlık yarışından çekildi mi? Sorusu, CHP'de kurultay günü birçok kişi tarafından merak edilmekte olan sorular arasında yer aldı. CHP'nin, 38. Olağan Kurultay'ı bugün Ankara Spor Salonu'nda gerçekleşecek olması nedeniyle gündeme gelen haberlerin ardından araştırmalar devam ediyor. Peki, İlhan Cihaner genel başkanlık yarışından çekildi mi? İlhan Cihaner genel başkanlık yarışından neden çekildi?

İLHAN CİHANER GENEL BAŞKANLIK YARIŞINDAN ÇEKİLDİ Mİ?

CHP'nin, 38. Olağan Kurultay'ı bugün Ankara Spor Salonu'nda gerçekleşecek. CHP Genel Başkanlığı için Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel, Örsan Kunter Öymen yarışacak; eski milletvekili İlhan Cihaner ise adaylıktan son anda çekildi.