İlhami Sıraçhan kimdir? Furbolcu İlhami Sıraçhan Nas kaç yaşında, nereli? İlhami Sıraçhan Nas hayatı ve biyografisi!

Galatasaray, 2. Lig'de Ankaraspor forması giyen 21 yaşındaki İlhami Sıraçhan Nas'ı renklerine bağladı. Bunun ardından İlhami Sıraçhan kimdir? Soruları merak edildi ve internet üzerinde araştırılmaya başlandı. Peki, İlhami Sıraçhan kimdir? Furbolcu İlhami Sıraçhan kaç yaşında, nereli? İlhami Sıraçhan hayatı ve biyografisi!

İlhami Sıraçhan kimdir? Sorusu, bir süredir gündemde yer almakta olan sorular arasında bulunuyor. Dünyaca ünlü futbolcularla kadrosunu güçlendiren Galatasaray, son transferini 2. Lig'den yaptı. Sarı-kırmızılılar, Ankaraspor forması giyen İlhami Sıraçhan Nas'ı kadrosuna kattı. 21 yaşındaki isim, eski futbolcu Mehmet Nas'ın oğlu. Sarı-kırmızılıların bu transfer için 400 bin euro bonservis ödemesi bekleniyor. Peki, İlhami Sıraçhan kimdir? Furbolcu İlhami Sıraçhan Nas kaç yaşında, nereli? İlhami Sıraçhan hayatı ve biyografisi!

İLHAMİ SIRAÇHAN KİMDİR?

İhlami Sıraçhan 20 Haziran 2002 tarihinde dünyaya gelmiştir. TFF 2. Lig'de 69 maça çıkan Sıraçhan, Türk futbol oyuncusudur. Kariyeri boyunca 95 resmi maçta forma giyen genç orta saha, takımına 10 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. 21 yaşındaki isim, eski futbolcu Mehmet Nas'ın oğlu olarak da bilinmektedir. Sıraçhan için sarı-kırmızılıların 400 bin euro bonservis ödemesi bekleniyor.