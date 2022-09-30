Rusya, Ukrayna'da işgal ettiği ve referandum düzenlediği dört bölgeyi bugün ilhak ettiğini duyurdu. Bu gelişmelerin ardından "ilhak" hakkında bazı sorular gündeme geldi. Peki, İlhak ne demek? Rusya-Ukrayna savaşı: İlhak etmek ne anlama geliyor? Rusya'nın ilhak ettiği ilçeler nereler?

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Rusya'nın önce Kırım'ı sonra ise Ukrayna'dan dört bölgeyi ilhak etmesi üzerine sosyal medyada en çok aranan kelime "İlhak" oldu. Peki, İlhak ne demek? Rusya-Ukrayna savaşı: İlhak etmek ne anlama geliyor? Rusya'nın ilhak ettiği ilçeler nereler? İşte detaylar haberimizde...

İLHAK NE DEMEK?

İlhak etme, bir devletin topraklarının başka bir devlet tarafından zorla alınmasına ilişkin idari eylem ve uluslararası hukuk kavramı olarak biliniyor. Genellikle yasa dışı bir eylem olarak kabul edilen ilhak, tek taraflı bir eylem olduğu için toprakların antlaşmalar yolu ile devredilmesi veya satılmasından farklıdır ve genellikle bir bölgenin askeri işgalinden sonra gerçekleşir. İlhakın meşruiyeti, diğer ülkeler ve hükümetler arası kuruluşlar tarafından genel kabul görüp görmediğine bağlıdır.

RUSYA'NIN İLHAK ETTİĞİ BÖLGELER NERELER?

Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'daki Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki sözde Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri ile Rus ordusunun ele geçirdiği Herson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya'ya katılmasına ilişkin düzenlenen törene katılıyor.

İLHAK KARARINA İMZAYI ATTI

Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'daki Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri ile Rus ordusunun ele geçirdiği Herson ve Zaporijya bölgelerinin ilhakını içeren kararı imzaladı.