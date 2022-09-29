İlhak ne demek? İlhak TDK anlamı nedir? İlhak etmek ne demek?

İlhak ne demek sorusu İlhak kelimesini ilk kez duyan, okuyan veya daha öncesinde anlamını bilen ancak unutan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, İlhak etmek ne demek? İlhak TDK anlamı nedir? İlhak ne demek? İşte detaylar...

İlhak ne demek? İlhak ne demek sorusu İlhak kelimesini ilk kez duyan, okuyan veya daha öncesinde anlamını bilen ancak unutan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, İlhak etmek ne demek? İlhak TDK anlamı nedir? İlhak ne demek? İşte detaylar haberimizde...

İLHAK NE DEMEK?

İlhak etme, bir devletin topraklarının başka bir devlet tarafından zorla alınmasına ilişkin idari eylem ve uluslararası hukuk kavramıdır. Genellikle yasa dışı bir eylem olarak kabul edilen ilhak, tek taraflı bir eylem olduğu için toprakların antlaşmalar yolu ile devredilmesi veya satılmasından farklıdır ve genellikle bir bölgenin askeri işgalinden sonra gerçekleşir. İlhakın meşruiyeti, diğer ülkeler ve hükümetlerarası kuruluşlar tarafından genel kabul görüp görmediğine bağlıdır.

İLHAK TDK ANLAMI NEDİR?

İlhak, egemenliği altına almadır.