Ilgın Belediyesi 5 Yıldızlı Otel İhalesini Tamamladı

Ilgın Belediyesi tarafından hazırlanan Kaplıca Master Plan Projesi'nin ilk etabı olan 5 yıldızlı otel yapımı için tüm hazırlıklar tamamlandı ve ihalesi yapıldı. Belediye Başkanı Yalçın Ertaş'ın girişimleri sonucunda Maliye hazinesine ait olan parsel, belediye bünyesine kazandırıldı. Minimum 120 odalı ve 5 yıldızlı otel yapılması şartıyla 18 milyon 325 bin lira bedel karşılığında ihale işlemleri tamamlandı.

Ilgın Belediyesi tarafından hazırlanan Kaplıca Master Plan Projesi'nin ilk etabı olan 5 yıldızlı otel yapımı için tüm hazırlıkların tamamlanarak, ihalesinin yapıldığı bildirildi.

Ilgın Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, mülkiyeti Maliye hazinesine ait olan parselin, Belediye Başkanı Yalçın Ertaş'ın girişimleri sonucunda Belediye bünyesine kazandırıldığı belirtildi.

Açıklamada, yapılan çalışmalar sonucunda minimum 120 odalı ve 5 yıldızlı otel yapılması şartıyla 18 milyon 325 bin lira bedel karşılığında ihale işlemlerinin tamamlandığı bildirildi.

Ilgın Belediye Başkanı Yalçın Ertaş, yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Kaplıca bölgemizde bulunan ve Maliye hazinesine ait olan alanı belediyemiz bünyesine kazandırarak şehrimizin yıllardır özlemle beklediği 5 yıldızlı otel projesini hayata geçiriyoruz. Minimum 120, maksimum 300 oda kapasitesine sahip olacak olan oteli, yer tesliminden itibaren 6 ay içerisinde inşaat ruhsatı alınıp temeli atılarak, 4 yıl içerisinde tamamlanması şartı ile şehrimize kazandırıyoruz. Yapılacak 5 yıldızlı otel Turizm ve Sağlık Bakanlığı Termal Otel ve Termal Sağlık Merkezleri yönetmeliğine uygun olacak, minimum TSE standartlarında olacak. Ayrıca 5 yıldızlı otel içerisinde; toplantı salonları, açık ve kapalı balo salonu, erkek-kadın termal havuzlar, yüzme havuzları, SPA ve Wellness merkezi, eğlence amaçlı oyun alanları, alacarte restoran, kafe ve termal sağlık merkezi gibi birçok alan bulunacak. İnşallah söz verdiğimiz üzere Ilgın'ımızı Konya'nın en güzel termal tatil şehri haline getiriyoruz. Ilgın'ımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum."