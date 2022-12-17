İlgili tckn ile eşleşen kredi numarası bulunamadı ne demek? İlgili tckn ile eşleşen kredi numarası bulunamadı yazısı ne anlama geliyor?

İlgili tckn ile eşleşen kredi bulunamadı ne demek merak ediliyor sorgusu, özellikle 16 Aralık tarihinde açıklanan burs ve kredi başvuru sonuçları ile gündeme geldi. Öğrenciler başvuru sonucunda yer alan İlgili tckn ile eşleşen kredi numarası bulunamadı ne demek? Sorusunu araştırıyor. Peki, İlgili tckn ile eşleşen kredi numarası bulunamadı ne demek? İlgili tckn ile eşleşen kredi numarası bulunamadı yazısı ne anlama geliyor?