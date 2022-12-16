İlgili tckn ile eşleşen kredi numarası bulunamadı ne demek?
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İlgili tckn ile eşleşen kredi bulunamadı ne demek merak ediliyor. Son dakika gelen bilgilere göre üniversitelilerin heyecanla beklediği KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı. Peki sonuç ekranında yazan İlgili tckn ile eşleşen kredi bulunamadı ne demek?
TCKN ile eşleşen kredi numarasıbulunamadı ne demek? Üniversitelilerin heyecanla beklediği KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı. Peki sonuç ekranında yazan İlgili tckn ile eşleşen kredi bulunamadı ne demek? İşte detaylar...
Eğer tckn ile eşleşen kredi numarası bulunamadı sorunu yaşıyorsanız haberimizde yer alan E-Devlet bağlantısı üzerinden burs sonuçlarını sorgulamayı deneyin.
KYK burs sonuçları sorgulama ekranı için haberimizin detaylarında yer alan KYK burs başvuru sonucu sorgulama ekranı bağlantısına tıklayınız.
KYK burs başvuru sonuçları için KYK BURS BAŞVURU SONUCU SORGULAMA EKRANI 'na tıklayınız.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, 2022/2023 burs ve öğrenim kredisi sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Sosyal medya üzerinden canlı yayın yapan Bakan Kasapoğlu, "KYK burs/kredi sonuçlarınız birazdan e-Devlet'e yüklenecek." ifadelerini kullandı.
- 2023 Lisans KYK burs miktarı 1.250 TL
- 2023 Yüksek Lisans KYK burs miktarı 2.500 TL
- 2023 Doktora KYK burs miktarı 3.750 TL
Sizce 2022 Dünya Kupası şampiyonu kim olacak?— Haberler.com (@Haberler) December 15, 2022