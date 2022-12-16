İlgili tckn ile eşleşen kredi numarası bulunamadı ne demek?

İlgili tckn ile eşleşen kredi bulunamadı ne demek merak ediliyor. Son dakika gelen bilgilere göre üniversitelilerin heyecanla beklediği KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı. Peki sonuç ekranında yazan İlgili tckn ile eşleşen kredi bulunamadı ne demek?