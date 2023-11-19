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Ilgaz Dağı'nda Kar Yağışı Etkili Oldu

Türkiye'nin kayak ve kış turizmi merkezleri arasında yer alan Ilgaz Dağı'nda gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı sonucunda kar kalınlığı 10 santimetreyi geçti. Karayolları ve Özel İdare ekipleri, kar yağışının etkili olduğu bölgelerde küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.