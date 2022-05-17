İlga ne demek? İlga anlamı ne? - Haberler

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen İlga kelimesinin ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, İlga anlamı ne? İlga ne demek?

İLGA NE DEMEK?

İlga, kanun koyucunun mevcut bir kanunu geçerliliğine son vermek konusunda açıkladığı bir iradedir. llga etme yetkisi, ilga edilen kuralı koyan organa veya onun üstünde yer alan organa aittir.

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