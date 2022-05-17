İlga ne demek? İlga anlamı ne? - Haberler

İlga ne demek? İlga anlamı ne?
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Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan İlga, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, İlga ne demek? İlga anlamı ne? İşte, İlga kelimesinin anlamı!
Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen İlga kelimesinin ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, İlga anlamı ne? İlga ne demek?
İLGA NE DEMEK?
İlga, kanun koyucunun mevcut bir kanunu geçerliliğine son vermek konusunda açıkladığı bir iradedir. llga etme yetkisi, ilga edilen kuralı koyan organa veya onun üstünde yer alan organa aittir.
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