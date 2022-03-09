İletişim Oyunu kaç kaç? CANLI TAKİP! "GERGİN ANLAR"! 9 Mart Çarşamba Survivor İletişim Oyunu kim kazandı?
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Survivor İletişim oyununu hangi takım kazandı? Her bölümü ile nefes kesen anlar yaşatan Survivor'da heyecan tüm hızıyla sürüyor. Bugün yapılan İletişim oyunu da izleyicilerin odak noktası oldu. Peki, Survivor İletişim oyununu kim kazandı? Survivor İletişim Oyunu kim kazandı? İşte detaylar…
Survivor'da All Star heyecanı tüm hızıyla sürüyor! Son İletişim Oyunu kim kazandı merak ediliyor. Gönüller ve Ünlüler takımlarını hünerlerini sergilerken izleyiciler Survivor İletişim oyununu hangi takım kazandı? Survivor İletişim Oyunu kim kazandı, gibi konuları merak etti. Peki, Survivor İletişim oyununu kim kazandı?
9 MART, BUGÜN SURVİVOR İLETİŞİM OYUNU KİM KAZANDI?
İletişim Oyunu Son Durum:
Kadınlar: (Kadınlarda Ünlüler kazandı)
Gönüllüler: 0
Ünlüler: 1
Erkekler:
Gönüllüler: 1
Ünlüler: 0
Uzatmalar:
Gönüllüler: 3
Ünlüler: 0
GENEL SONUÇ KAZANAN: Ünlüler