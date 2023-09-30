Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yazılı ve sözlü sınav sonuçlarına göre "iletişim uzman yardımcısı" unvanıyla 30 personel alınacak. Peki, İletişim Başkanlığı 30 "İletişim Uzman Yardımcısı" personeli alımları başladı mı, nereden başvurulur, sınav ne zaman? Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı İletişim Uzman Yardımcılığı alan bilgisi yazılı sınavı nedir? İşte detaylar…

İletişim Başkanlığı 30 'İletişim Uzman Yardımcısı' personeli alımları başladı mı, nereden başvurulur, sınav ne zaman?

Resmi Gazete'de yer alan bir ilana göre, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, yazılı ve sözlü sınav sonuçlarına dayanarak "iletişim uzman yardımcısı" unvanıyla 30 yeni personel alımı yapacak. Peki, İletişim Başkanlığı 30 "İletişim Uzman Yardımcısı" personeli alımları başladı mı, nereden başvurulur, sınav ne zaman? Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı İletişim Uzman Yardımcılığı alan bilgisi yazılı sınavı nedir? İşte detaylar…

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI 30 "İLETİŞİM UZMAN YARDIMCISI" PERSONELİ ALIMLARI BAŞLADI MI?

Resmi Gazete'de ilan edilen bilgilere göre, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, yazılı ve sözlü sınav sonuçlarına dayalı olarak 30 yeni personel alacak. Bu alımla "iletişim uzman yardımcısı" unvanıyla görev yapacak personel istihdam edilecektir.

Sınav başvuruları 16 Ekim'den 27 Ekim'e kadar Ankara Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Sınav Yönetim Merkezi ANKUZEF (ASYM) " http://asym.ankara.edu.tr " internet adresi üzerinden yapılacaktır.

Ön eleme yazılı sınavı ise 2 Aralık Cumartesi günü Ankara'da saat 10.00'da düzenlenecektir.

Başvuru şartları ve gerekli niteliklerle ilgili ayrıntılı bilgiler, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alacaktır.