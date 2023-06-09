Gündemin merak edilen konuları arasında yer alan İletişim Başkanı kim adı ne sorusu üzerine bu haberimizde İletişim Başkanı kimdir? İletişim Başkanı kim, adı ne? Yanıtladık.

İletişim Başkanı kimdir? Gündemin merak edilen konuları arasında yer alan İletişim Başkanı kim adı ne sorusu üzerine bu haberimizde İletişim Başkanı kimdir? İletişim Başkanı kim, adı ne? Yanıtladık. İşte detaylar...

İLETİŞİM BAŞKANI KİMDİR?

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dur. Altun, 11 Eylül 1976 yılında Almanya'da doğan Türk akademisyen ve bürokrattır. 2018'den beri Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı görevini sürdürmektedir. Kendisi aynı zamanda Borsa İstanbul yönetim kurulu üyesi ve Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Mütevelli Heyeti başkanıdır.

İLETİŞİM BAŞKANI GÖREVLERİ NELERDİR?

Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanı, doğrudan cumhurbaşkanının emri altında çalışır. Belirlenen amaç, politika ve stratejilere uygun olarak yönetir. Başkanlığın bütçe teklifini hazırlar, belirlenen amaç, politika, strateji ve performans hedef ve ölçütleri doğrultusunda uygulamayı yürütür, izler ve raporlar. Başkanlığın yönetim sistemlerini gözden geçirir, kurumsal yapı ile yönetim süreçlerinin etkililiğini gözetir ve yönetimin geliştirilmesini sağlar. Faaliyet alanına giren konularda kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapar ve koordinasyonu sağlar. Tanıtma Fonuna ilişkin incelenen projelerin kabulünü ve denetim sonuçlarını Cumhurbaşkanının onayına sunar. Cumhurbaşkanı tarafından verilen diğer görevleri yapar. Başkan, görevlerin yürütülmesinden doğrudan Cumhurbaşkanına karşı sorumludur.