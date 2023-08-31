İletişim Başkanı Altun'dan 30 Ağustos paylaşımı

ANKARA - İletişim Başkanı Fahrettin Altun 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle paylaşım yaptı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından paylaşım yaparak 30 Ağustos Zafer Bayramını kutladı. Altun yaptığı paylaşımda, "Bugün 30 Ağustos Zaferi'nin 101. yıl dönümünü yaşıyoruz. Her bir karışı şüheda kanıyla sulanmış olan Anadolu'muz, 30 Ağustos Zaferi ile yeniden bizlere vatan kılınmış; bu şanlı zaferle birlikte kahraman milletimiz, Zümrüdüanka misali bir kez daha küllerinden doğmuştur. Asırlar boyunca sahip olduğu iman ve kahramanlıkla, gösterdiği birlik ve beraberlik ruhuyla nice zorluklar, badireler atlatmış Türk milleti, 30 Ağustos Zaferi ile kendisine asla zincir vurulamayacağını, yurdunu hiçbir zaman alçakları uğratmayacağını, haysiyetinden ve şerefinden asla ve kat'a ödün vermeyeceğini tüm dünyaya tekraren göstermiştir" ifadelerini kullandı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anan Altun, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde zafere taşınan kurtuluş mücadelemiz, yalnızca Türk milletinin bağımsızlığının değil emperyalizmin çelik zırhlı duvarları arasında ezilmek ve sömürülmek istenen mazlumların kurtuluşu için de mümtaz bir örneklik teşkil etmiş ve bu bağımsızlık ruhunu nice mazlum ulusa da aşılamıştır. Yaklaşık bir asır önce Çanakkale'de, Sakarya'da, Dumlupınar'da yakılan bağımsızlık meşalesi, 15 Temmuz'da milletçe yeniden gösterdiğimiz gibi ateşinden ve ışığından bugün de hiçbir şey kaybetmemiştir. 101 yıl önce tüm dünyaya verdiğimiz güçlü birlik, beraberlik ve bağımsızlık mesajının Türkiye Yüzyılı'nda da dimdik arkasındayız. İstiklal ve istikbal mücadelemizi her alanda, aynı kararlılıkla maziden atiye taşıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Türkiye Cumhuriyetinin güçlü yarınlara yürüdüğünü söyleyen Altun, "Türkiye Cumhuriyeti bir asır önce olduğu gibi bugün de aynı kahramanlık ve fedakarlık duygularıyla Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde daha güçlü ve daha müreffeh yarınlarına yürümektedir. Türkiye Yüzyılı da Malazgirt'ten Dumlupınar'a uzanan şanlı tarihimize ve bu zaferlerde emeği geçen gazi ve şehitlerimize göstereceğimiz vefanın bir nişanesi olarak barışın, istikrarın, adaletin, ilerlemenin, daha güçlü ve daha müreffeh bir çağın adı olacaktır. Bu vesileyle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarımızı, tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle, minnetle yad ediyor; milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı en kalbi duygularımla kutluyorum" ifadelerini kullandı.