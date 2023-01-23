Sosyal medya fenomeni Mahsun Karaca'nın sinema filmi İllegal Hayatlar vizyona girer girmez izleyicilerin büyük beğenisini topladı. Filimi izleyen seyirciler ise İlegal hayatlar filiminin konusunu ve oyuncu kadrosunu merak ediyor.Peki,İlegal haytalar filiminin konusu nedir? İlegal hayatlar filimi nerede çekildi? İlegal hayatlar filiminin oyuncuları kimler? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Başrollerini 'Röportaj Adam' Mahsun Karaca, Şahin Sarsu, Mehmet Kahraman, Müjde Uzman ve Bülent Çolak'ın paylaştığı 'İllegal Hayatlar', her görüşü kucaklamayı merkezine alan ve hayali bir oluşuma öncülük eden Mahsun'un, arkadaşlarıyla giriştiği komik ve eğlenceli macerayı anlatıyor. Peki, İlegal Hayatlar filiminin konusu nedir? İlegal Hayatlar filiminin oyuncuları kimlerdir? İlegal Hayatla filimi nerede çekildi? Detaylar haberimizde...

İLAGAL HAYAT FİLİMİNİN KONUSU NEDİR?

Ciddi konulara eğlenceli bakış açısı getiren film, her görüşü kucaklamayı merkezine alan ve hayali bir oluşuma öncülük eden Mahsun'un, arkadaşlarıyla komik ve eğlenceli hikayesini anlatıyor. Netd, Wovie ve RetroPro'nun yapımcılığını üstlendiği, Cenk Çelik'in yazıp yönettiği "İllegal Hayatlar" filmi Mahsun, Şahin ve Mehmet, Adana'nın varoşlarında kaçak mekan işleten üç arkadaştır. Polis baskınları sonucunda mekanları mühürlenince çözümü yeni bir hayatın içine girmekte bulurlar ve seçmen kitlesinin yüzde 99,8'inin fikirlerini kapsayacak bir oluşumun temelini atarlar. Ancak paravan olarak kurdukları bu grup onları beklemedikleri bir noktaya taşır.

İLAGAL HATYAT FİLİMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

İllegal Hayatlar"filminin başrollerini "Röportaj Adam" adıyla tanınan Mahsun Karaca ile Müjde Uzman, Şahin Sarsu ve Mehmet Kahraman yer alıyor.

İLAGAL HAYATLAR FİLİMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Başrollerini Mahsun Karaca ile Müjde Uzman paylaştığı "İllegal Hayatlar" filmi çekimleri Adana da gerçekleşti.